Svårstoppade IFK Täby HC fortsätter vinna – 7–2 mot svaga Järfälla

Seger för IFK Täby HC med 7–2 mot Järfälla

IFK Täby HC:s femte seger på de senaste fem matcherna

Anton Berg matchvinnare för IFK Täby HC

IFK Täby HC vann med 7–2 (3–1, 1–1, 3–0) hemma mot Järfälla på lördagen och tog därmed lagets femte raka seger i U20 Div 1 östra A herr. Det innebär också att Järfälla åkte på fjärde förlusten i rad.

IFK Täby HC–Järfälla – mål för mål

IFK Täby HC stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.01 i mitten av perioden.

Järfälla reducerade dock till 3–1 genom Emil Jangemo med 1.21 kvar att spela. Järfälla gjorde 3–2 genom Pelle Gebing efter 8.34 av matchen.

IFK Täby HC utökade ledningen genom Oscar Aderskog efter 9.12 i andra perioden. IFK Täby HC fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Tim Münger, Loke Börjeson och Vincent Bäckdahl.

Det här betyder att IFK Täby HC är kvar på andra plats och Järfälla stannar på femte plats, i tabellen.

Lagen möts igen 22 november i Järfälla Ishall.

Nästa motstånd för IFK Täby HC är Väsby. Lagen möts lördag 1 november 18.35 i Tibble Ishall. Järfälla tar sig an Östhammars SK U20 borta lördag 8 november 14.00.

IFK Täby HC–Järfälla 7–2 (3–1, 1–1, 3–0)

U20 Div 1 östra A herr, Tibble Ishall

Första perioden: 1–0 (9.06) Hugo Vrethammar (Sebastian Falck), 2–0 (10.14) Gustavs Sparinskis (Elliot Blom, Carl Werdenhoff), 3–0 (15.07) Anton Berg (Olle Fredén Ericsson), 3–1 (18.39) Emil Jangemo (Axel Frylén, Pelle Gebing).

Andra perioden: 3–2 (28.34) Pelle Gebing (Isak Borggren, Axel Frylén), 4–2 (29.12) Oscar Aderskog (Adam Lexmark, Elliot Blom).

Tredje perioden: 5–2 (43.58) Vincent Bäckdahl (Tim Münger, Ruben Palmers), 6–2 (54.07) Loke Börjeson (Olle Fredén Ericsson, Vincent Bäckdahl), 7–2 (55.17) Tim Münger.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Täby HC: 5-0-0

Järfälla: 1-0-4

Nästa match:

IFK Täby HC: Väsby IK HK, hemma, 1 november

Järfälla: Östhammars SK, borta, 8 november