Svårstoppade Hanviken fortsätter vinna – 4–3 mot Borås

Hanviken segrade – 4–3 efter förlängning

Hanvikens femte seger på de senaste sex matcherna

Adam Falk avgjorde för Hanviken

Det blev 4–3 (1–1, 0–1, 2–1, 1–0) efter förlängning borta mot Borås på fredagen och därmed också den femte raka segern i hockeyettan södra för Hanviken. Det innebär också att Borås åkte på fjärde raka förlusten.

Adam Falk blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 2.06 in i förlängningen.

Det var Hanvikens fjärde raka seger mot Borås.

Borås–Hanviken – mål för mål

Erik Palm gav gästande Hanviken ledningen efter 8.53 efter förarbete av Adam Falk och Sebastian Frantz. Efter 19.19 kvitterade Borås när William Svensson fick träff framspelad av Jonas Nyman och Simon Ericsson.

Borås gjorde också 2–1 efter 13.16 i andra perioden när Kalle Bartholdsson fick träff framspelad av August Hansson och Adam Hirsch.

Efter 1.38 i tredje perioden gjorde Borås 3–1 genom Jonathan Andersen.

Hanviken reducerade och kvitterade till 3–3 genom Jacob Samuelsson och Alex Ek med knappt fem minuter kvar att spela.

I förlängningen tog det 2.06 innan Hanviken också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Adam Falk, på pass av Albin Pedersen.

Adam Falk gjorde ett mål för Hanviken och spelade dessutom fram till tre mål och Erik Palm stod för tre poäng, varav ett mål.

Borås nya tabellposition är åttonde plats medan Hanviken är på nionde plats.

När lagen möttes senast vann Hanviken med 4–0.

I nästa match, söndag 1 februari möter Borås Visby/Roma hemma i Borås Ishall 15.00 medan Hanviken spelar hemma mot Mörrum 16.00.

Borås–Hanviken 3–4 (1–1, 1–0, 1–2, 0–1)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (8.53) Erik Palm (Adam Falk, Sebastian Frantz), 1–1 (19.19) William Svensson (Jonas Nyman, Simon Ericsson).

Andra perioden: 2–1 (33.16) Kalle Bartholdsson (August Hansson, Adam Hirsch).

Tredje perioden: 3–1 (41.38) Jonathan Andersen (Simon Ericsson, Oscar Pantzare), 3–2 (47.42) Jacob Samuelsson (Adam Falk, Erik Palm), 3–3 (55.59) Alex Ek (Erik Palm, Adam Falk).

Förlängning: 3–4 (62.06) Adam Falk (Albin Pedersen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 1-1-3

Hanviken: 5-0-0

Nästa match:

Borås: Visby/Roma, hemma, 1 februari 15.00

Hanviken: Mörrum GoIS IK, hemma, 1 februari 16.00