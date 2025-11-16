Svårstoppade Hanhals J18 fortsätter vinna – 7–2 mot Kållered

Seger för Hanhals J18 med 7–2 mot Kållered

Hanhals J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Hanhals J18:s Linus Krook tvåmålsskytt

Det blev 7–2 (2–1, 3–1, 2–0) hemma mot Kållered på söndagen och därmed också den fjärde raka segern i U18 division 1 syd A för Hanhals J18. Det innebär också att Kållered åkte på fjärde raka förlusten.

Max Johansson blev matchvinnare

Kållered tog ledningen i början av första perioden genom Anton Andersson.

Linus Krook och Karl Rehnström gjorde att Hanhals J18 vände till underläget till ledning med 2–1. Hanhals J18 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–1 efter 3.22 genom Max Johansson och gick upp till 4–1 innan Kållered svarade.

I periodpausen hade Hanhals J18 ledningen med 5–2. 45 sekunder in i tredje perioden slog Linus Krook till på nytt på pass av Milian Karlsson och Karl Rehnström och ökade ledningen.

Efter 13.21 slog Ludwig Bonander till framspelad av Oliver Hallin och William Wennergrund och ökade ledningen för Hanhals J18. 7–2-målet blev matchens sista.

Hanhals J18:s Milian Karlsson hade fyra assists och Linus Krook gjorde två mål och ett målgivande pass.

När lagen senast möttes vann Hanhals IF med 5–1.

Hanhals J18 möter Kungälv i nästa match borta torsdag 20 november 19.30. Kållered möter samma dag Halmstad J18 hemma.

Hanhals J18–Kållered 7–2 (2–1, 3–1, 2–0)

U18 division 1 syd A, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 0–1 (3.11) Anton Andersson (Theo Eliasson), 1–1 (11.55) Linus Krook (Milian Karlsson), 2–1 (17.40) Karl Rehnström (Elliot Fjellman, Milian Karlsson).

Andra perioden: 3–1 (23.22) Max Johansson (Ludwig Bonander, William Apéll), 4–1 (28.02) Ralf Wikner (Oliver Hallin, Milian Karlsson), 4–2 (36.59) Charlie Blomqvist (Linus Karlsmo, Liam Nilsson), 5–2 (38.03) William Wennergrund (Linus Krook).

Tredje perioden: 6–2 (40.45) Linus Krook (Milian Karlsson, Karl Rehnström), 7–2 (53.21) Ludwig Bonander (Oliver Hallin, William Wennergrund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals J18: 4-0-1

Kållered: 1-0-4

Nästa match:

Hanhals J18: Kungälvs IK, borta, 20 november

Kållered: Halmstad Hammers HC, hemma, 20 november