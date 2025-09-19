Svårstoppade Frölunda HC fortsätter vinna – 5–2 mot HV 71

Frölunda HC-seger med 5–2 mot HV 71

Frölunda HC:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Emilia Vesa matchvinnare för Frölunda HC

Det blev 5–2 (1–1, 1–1, 3–0) borta mot HV 71 på fredagen och därmed också den sjätte raka segern i SDHL för Frölunda HC. Det innebär också att HV 71 åkte på sjätte raka förlusten.

HV 71–Frölunda HC – mål för mål

Första perioden var jämn. Frölunda HC inledde bäst och tog ledningen genom Paula Bergström efter 10.29, men HV 71 kvitterade genom Kennedy Bobyck efter 15.04. Efter 1.28 i andra perioden gjorde Frölunda HC 1–2 genom Sofie Lundin.

HV 71 gjorde 2–2 genom Kennedy Bobyck tidigt i perioden av perioden. I tredje perioden var det Frölunda HC som var starkast och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Emilia Vesa, Andrea Dalen och Elisa Holopainen.

Frölunda HC:s Elisa Holopainen stod för fyra poäng, varav ett mål och Sofie Lundin gjorde ett mål och två assist.

HV 71 tar sig an Brynäs i nästa match hemma fredag 26 september 18.00. Frölunda HC möter Modo Hockey hemma lördag 27 september 12.00.

HV 71–Frölunda HC 2–5 (1–1, 1–1, 0–3)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (10.29) Paula Bergström (Elisa Holopainen, Hanna Olsson), 1–1 (15.04) Kennedy Bobyck (Julia Nearis, Teghan Inglis).

Andra perioden: 1–2 (21.28) Sofie Lundin (Elisa Holopainen), 2–2 (22.33) Kennedy Bobyck (Alva Johansson, Thea Jørgensen).

Tredje perioden: 2–3 (50.14) Emilia Vesa (Elisa Holopainen, Sanni Rantala), 2–4 (57.31) Andrea Dalen (Nellie Svensson, Sofie Lundin), 2–5 (59.36) Elisa Holopainen (Sofie Lundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 0-0-5

Frölunda HC: 5-0-0

Nästa match:

HV 71: Brynäs IF, hemma, 26 september

Frölunda HC: Modo Hockey, hemma, 27 september