Svårstoppade Frölunda HC fortsätter vinna – 5–2 mot HV 71
Det blev 5–2 (1–1, 1–1, 3–0) borta mot HV 71 på fredagen och därmed också den sjätte raka segern i SDHL för Frölunda HC. Det innebär också att HV 71 åkte på sjätte raka förlusten.
HV 71–Frölunda HC – mål för mål
Första perioden var jämn. Frölunda HC inledde bäst och tog ledningen genom Paula Bergström efter 10.29, men HV 71 kvitterade genom Kennedy Bobyck efter 15.04. Efter 1.28 i andra perioden gjorde Frölunda HC 1–2 genom Sofie Lundin.
HV 71 gjorde 2–2 genom Kennedy Bobyck tidigt i perioden av perioden. I tredje perioden var det Frölunda HC som var starkast och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Emilia Vesa, Andrea Dalen och Elisa Holopainen.
Frölunda HC:s Elisa Holopainen stod för fyra poäng, varav ett mål och Sofie Lundin gjorde ett mål och två assist.
HV 71 tar sig an Brynäs i nästa match hemma fredag 26 september 18.00. Frölunda HC möter Modo Hockey hemma lördag 27 september 12.00.
HV 71–Frölunda HC 2–5 (1–1, 1–1, 0–3)
SDHL, Husqvarna Garden
Första perioden: 0–1 (10.29) Paula Bergström (Elisa Holopainen, Hanna Olsson), 1–1 (15.04) Kennedy Bobyck (Julia Nearis, Teghan Inglis).
Andra perioden: 1–2 (21.28) Sofie Lundin (Elisa Holopainen), 2–2 (22.33) Kennedy Bobyck (Alva Johansson, Thea Jørgensen).
Tredje perioden: 2–3 (50.14) Emilia Vesa (Elisa Holopainen, Sanni Rantala), 2–4 (57.31) Andrea Dalen (Nellie Svensson, Sofie Lundin), 2–5 (59.36) Elisa Holopainen (Sofie Lundin).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
HV 71: 0-0-5
Frölunda HC: 5-0-0
Nästa match:
HV 71: Brynäs IF, hemma, 26 september
Frölunda HC: Modo Hockey, hemma, 27 september
