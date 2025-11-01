Svårstoppade Falu J20 fortsätter vinna – 10–2 mot Västerås Pickels HC

Falu J20 segrade – 10–2 mot Västerås Pickels HC

Gustav Larsson avgjorde för Falu J20

Fjärde raka segern för Falu J20

Det blev 10–2 (3–0, 1–2, 6–0) hemma mot Västerås Pickels HC på lördagen och därmed också den fjärde raka segern i U20 division 1 västra A herr för Falu J20. Det innebär också att Västerås Pickels HC åkte på fjärde raka förlusten.

Det här var första gången den här säsongen som Falu J20 höll nollan.

Falu J20–Västerås Pickels HC – mål för mål

I första perioden var det Falu J20 som var vassast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Västerås Pickels HC hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Falu J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av Edvin Granberg, som gjorde två mål, Elias Isaksson, Hampus Moberg, Neo Andersson och Oliver Färdigh.

Elias Isaksson och Neo Andersson gjorde två mål och två assist var för Falu J20.

Den 24 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Råby Ishall.

Falu J20 tar sig an Lindlöven i nästa match borta lördag 8 november 16.45. Västerås Pickels HC möter samma dag 15.00 IFK Arboga IK hemma.

Falu J20–Västerås Pickels HC 10–2 (3–0, 1–2, 6–0)

U20 division 1 västra A herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (12.07) Neo Andersson (Edvin Granberg, Albin Asp), 2–0 (14.57) Albin Barkensjö (Edvin Granberg, Elias Isaksson), 3–0 (16.21) Gustav Larsson (Lucas Jarestrand, Ludwig Fransén Larsson).

Andra perioden: 3–1 (20.35) Victor Korkala Björkeland (Sebastian Brantmark, Max Bjelm), 3–2 (22.08) Erik Sundh (Victor Korkala Björkeland, Liam Udd), 4–2 (39.01) Elias Isaksson (William Alexson, Oliver Färdigh).

Tredje perioden: 5–2 (40.15) Edvin Granberg (Anton Sundberg, Neo Andersson), 6–2 (40.56) Hampus Moberg (Lucas Jarestrand), 7–2 (43.38) Elias Isaksson (Anton Sundberg, William Alexson), 8–2 (43.44) Edvin Granberg (Neo Andersson, Anton Sundberg), 9–2 (53.58) Neo Andersson (Lucas Jarestrand, Anton Sundberg), 10–2 (59.07) Oliver Färdigh (Elias Isaksson, Albin Barkensjö).

Nästa match:

Falu J20: Lindlövens IF, borta, 8 november

Västerås Pickels HC: IFK Arboga U 23, hemma, 8 november