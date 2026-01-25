Svårstoppade Brooklyn Tigers HF U18 fortsätter vinna – 12–1 mot svaga Kiruna IF U18

Brooklyn Tigers HF U18 vann med 12–1 mot Kiruna IF U18

Brooklyn Tigers HF U18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Robin Verlehag gjorde tre mål för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 vann med 12–1 (6–0, 3–1, 3–0) hemma mot Kiruna IF U18 på söndagen och tog därmed lagets femte raka seger i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Det innebär också att Kiruna IF U18 åkte på fjärde förlusten i rad.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Brooklyn Tigers HF U18.

Robin Verlehag tremålsskytt för Brooklyn Tigers HF U18

I första perioden var det Brooklyn Tigers HF U18 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 6–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 9–1.

Brooklyn Tigers HF U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Robin Verlehag, Elias Engman och Vilmer Östberg.

Brooklyn Tigers HF U18:s Robin Verlehag gjorde tre mål, Gustav Björk hade tre assists och Vilmer Östberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Brooklyn Tigers HF U18 har nu 15 poäng och Kiruna IF U18 har fyra poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brooklyn Tigers HF vunnit.

I nästa match möter Brooklyn Tigers HF U18 Brooklyn Tigers UHF U18 hemma på onsdag 28 januari 19.30. Kiruna IF U18 möter Haparanda fredag 30 januari 19.00 borta.

Brooklyn Tigers HF U18–Kiruna IF U18 12–1 (6–0, 3–1, 3–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (2.11) Mattis Nylén (Vilmer Östberg, Elias Hedström), 2–0 (3.34) Robin Verlehag, 3–0 (5.04) Elias Gunnarfeldt (Gustav Björk, Elias Engman), 4–0 (10.33) Linus Haara (Oscar Haara, Vilmer Östberg), 5–0 (13.20) Alfred Niemi (Ebbe Kjellgren, Gustav Björk), 6–0 (18.27) Emil Hellberg (Gustav Björk, Oskar Asserfelt).

Andra perioden: 7–0 (20.40) Elias Gunnarfeldt (Oskar Asserfelt), 8–0 (32.12) Mattis Nylén, 9–0 (34.07) Robin Verlehag (Vilgot Åberg, Johan Landström), 9–1 (36.15) Hugo Karlström (Liam Lundin).

Tredje perioden: 10–1 (43.23) Elias Engman (Alfred Niemi, Viggo Kröger), 11–1 (49.09) Robin Verlehag (Vilgot Åberg, Lukas Johansson), 12–1 (56.36) Vilmer Östberg (Elias Hedström, Fabian Lindfors).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers HF U18: 5-0-0

Kiruna IF U18: 1-1-3

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 28 januari 19.30

Kiruna IF U18: HaparandaTornio UHC, borta, 30 januari 19.00