Svårstoppade Borlänge fortsätter vinna – 3–2 mot svaga Väsby IK HK

Borlänge vann med 3–2 mot Väsby IK HK

Borlänges åttonde seger på de senaste nio matcherna

Henning Rothsten avgjorde för Borlänge

Borlänge vann med 3–2 (1–0, 0–1, 2–1) hemma mot Väsby IK HK på söndagen och tog därmed lagets åttonde raka seger i hockeyettan norra. Det innebär också att Väsby IK HK åkte på sjätte förlusten i rad.

Borlänges tränare Liam Wallström:

– Stark upphämtning i tredje, välförtjänta tre poäng över 60 minuter.

Strömsbro nästa för Borlänge

Borlänge tog ledningen efter elva minuter genom Tim Palmberg med assist av Joel Jonsson och Calle Karlsson.

Efter 4.58 i andra perioden nätade Filip Barklund på pass av Marcus Kivelä Carlzon och Pontus Karlsson och kvitterade för Väsby IK HK.

Väsby IK HK tog ledningen med 1–2 genom Isac Thorén efter 1.28 i tredje perioden.

Calle Karlsson och Henning Rothsten såg till att Borlänge vände till ledning med 3–2.

Det här var Borlänges femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Väsby IK HK:s fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Borlänge ligger på tredje plats i tabellen och Väsby IK HK är på 18:e plats. Borlänge var tia i tabellen för 30 dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa omgång har Borlänge Strömsbro hemma i Borlänge Ishall, onsdag 26 november 19.00. Väsby IK HK spelar borta mot Kalix lördag 29 november 16.00.

Borlänge–Väsby IK HK 3–2 (1–0, 0–1, 2–1)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (11.32) Tim Palmberg (Joel Jonsson, Calle Karlsson).

Andra perioden: 1–1 (24.58) Filip Barklund (Marcus Kivelä Carlzon, Pontus Karlsson).

Tredje perioden: 1–2 (41.28) Isac Thorén (Filip Barklund, Nicklas Nousiainen), 2–2 (42.58) Calle Karlsson (Joel Jonsson, Hampus Malm), 3–2 (53.48) Henning Rothsten (Tim Palmberg, Joel Myrberg Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 5-0-0

Väsby IK HK: 0-1-4

Nästa match:

Borlänge: Strömsbro IF, hemma, 26 november

Väsby IK HK: Kalix HC, borta, 29 november