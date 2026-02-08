Svårstoppade Borlänge fortsätter vinna – 3–1 mot svaga Kiruna

Borlänge-seger med 3–1 mot Kiruna

Borlänges nionde seger på de senaste tio matcherna

Joel Jonsson matchvinnare för Borlänge

Borlänge är i riktigt bra form just nu. På söndagen kom seger nummer åtta i rad, efter 3–1 (2–1, 0–0, 1–0) hemma mot Kiruna. Det innebär också att Kiruna har fyra raka förluster i hockeyettan norra.

Borlänge–Kiruna – mål för mål

Borlänge tog ledningen i början av första perioden genom Edwin Aronsson.

Kiruna kvitterade till 1–1 genom Olle Söderlund efter 9.03.

Efter 14.55 i matchen gjorde Borlänge 2–1 genom Joel Jonsson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

7.57 in i tredje perioden slog Melker Bertals till på pass av Joel Jonsson och Calle Karlsson och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Melker Bertals gjorde ett mål för Borlänge och två målgivande passningar.

För Borlänge gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Kiruna är på 17:e plats.

Nästa motstånd för Borlänge är Strömsbro. Lagen möts fredag 13 februari 19.00 i Testebo Arena. Kiruna tar sig an Bodens HF hemma onsdag 11 februari 19.00.

Borlänge–Kiruna 3–1 (2–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (5.52) Edwin Aronsson (Melker Bertals, Calle Karlsson), 1–1 (9.03) Olle Söderlund (Hampus Hagström), 2–1 (14.55) Joel Jonsson (Melker Bertals, Pontus Bergman).

Tredje perioden: 3–1 (47.57) Melker Bertals (Joel Jonsson, Calle Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 5-0-0

Kiruna: 1-0-4

Nästa match:

Borlänge: Strömsbro IF, borta, 13 februari 19.00

Kiruna: Bodens HF, hemma, 11 februari 19.00