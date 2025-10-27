Svårstoppade Borås fortsätter vinna – 1–0 mot Huddinge
Det blev 1–0 (1–0, 0–0, 0–0) borta mot Huddinge på måndagen och därmed också den fjärde raka segern i hockeyettan södra för Borås. Det innebär också att Huddinge åkte på sjätte raka förlusten.
Segermålet för Borås stod Nils Juntorp för 16.32 in i första perioden.
Huddinge–Borås – mål för mål
Det här var Huddinges tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Borås andra uddamålsseger.
Borås nya tabellposition är fjärde plats medan Huddinge är på 19:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Borås som så sent som den 16 oktober låg på tolfte plats.
Den 10 januari möts lagen återigen, då i Borås Ishall.
Huddinge tar sig an Visby/Roma i nästa match borta fredag 31 oktober 19.00. Borås möter Dalen hemma onsdag 29 oktober 19.00.
Huddinge–Borås 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)
Hockeyettan södra, Björkängshallen
Första perioden: 0–1 (16.32) Nils Juntorp (Jonathan Andersen, August Hansson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Huddinge: 0-1-4
Borås: 4-0-1
Nästa match:
Huddinge: Visby/Roma, borta, 31 oktober
Borås: HC Dalen, hemma, 29 oktober
