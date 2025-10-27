Svårstoppade Borås fortsätter vinna – 1–0 mot Huddinge

Borås vann med 1–0 mot Huddinge

Borås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nils Juntorp matchvinnare för Borås

Det blev 1–0 (1–0, 0–0, 0–0) borta mot Huddinge på måndagen och därmed också den fjärde raka segern i hockeyettan södra för Borås. Det innebär också att Huddinge åkte på sjätte raka förlusten.

Segermålet för Borås stod Nils Juntorp för 16.32 in i första perioden.

Huddinge–Borås – mål för mål

Det här var Huddinges tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Borås andra uddamålsseger.

Borås nya tabellposition är fjärde plats medan Huddinge är på 19:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Borås som så sent som den 16 oktober låg på tolfte plats.

Den 10 januari möts lagen återigen, då i Borås Ishall.

Huddinge tar sig an Visby/Roma i nästa match borta fredag 31 oktober 19.00. Borås möter Dalen hemma onsdag 29 oktober 19.00.

Huddinge–Borås 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (16.32) Nils Juntorp (Jonathan Andersen, August Hansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 0-1-4

Borås: 4-0-1

Nästa match:

Huddinge: Visby/Roma, borta, 31 oktober

Borås: HC Dalen, hemma, 29 oktober