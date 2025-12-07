Svårstoppade AIK fortsätter vinna – 4–0 mot Västerås

AIK segrade – 4–0 mot Västerås

AIK:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Christopher Bengtsson med två mål för AIK

Det blev 4–0 (2–0, 1–0, 1–0) hemma mot Västerås på söndagen och därmed också den fjärde raka segern i hockeyallsvenskan för AIK. Det innebär också att Västerås åkte på sjunde raka förlusten.

Det var AIK:s sjätte raka seger mot Västerås.

Oskar Magnusson gjorde matchvinnande målet

AIK tog ledningen efter sex minuter genom Oskar Magnusson på pass av William Pethrus och Jesper Emanuelsson.

Laget gjorde 2–0 efter 15.13 när Daniel Ljungman fick träff efter förarbete av Scott Pooley och Simon Åkerström.

Efter 17.14 i andra perioden slog Christopher Bengtsson till på pass av Borna Kopac och Sid Boije och gjorde 3–0.

Till slut kom också 4–0 genom Christopher Bengtsson på passning från William Pethrus och Alfred Barklund efter 3.48 i tredje perioden.

Onsdag 10 december 19.00 möter AIK Björklöven hemma på Hovet medan Västerås spelar hemma mot Troja-Ljungby.

AIK–Västerås 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (6.30) Oskar Magnusson (William Pethrus, Jesper Emanuelsson), 2–0 (15.13) Daniel Ljungman (Scott Pooley, Simon Åkerström).

Andra perioden: 3–0 (37.14) Christopher Bengtsson (Borna Kopac, Sid Boije).

Tredje perioden: 4–0 (43.48) Christopher Bengtsson (William Pethrus, Alfred Barklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-1-0

Västerås: 0-2-3

Nästa match:

AIK: IF Björklöven, hemma, 10 december

Västerås: IF Troja-Ljungby, hemma, 10 december