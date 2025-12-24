Suzuki och Slafkovsky bakom Montreals avgörande mot Boston

Montreal vann med 6–2 mot Boston

Zachary Bolduc matchvinnare för Montreal

Fjärde förlusten i rad för Boston

Montreal vann borta mot Boston i NHL med 6–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Nick Suzuki gjorde 2–5 och Juraj Slafkovsky två minuter senare gjorde 2–6 i sista perioden.

I och med detta har Boston fyra förluster i rad.

Boston–Montreal – mål för mål

Montreal tog ledningen i första perioden genom Sammy Blais.

Marat Chusnutdinov och Alex Steeves låg sen bakom vändningen till 2–1 för Boston.

Ivan Demidov kvitterade för Montreal efter 1.58 in i andra perioden.

Montreal spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–6 genom mål av Zachary Bolduc, Cole Caufield, Nick Suzuki och Juraj Slafkovsky och avgjorde matchen.

Montreals Lane Hutson hade tre assists och Noah Dobson hade tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Boston med 3–2.

Söndag 28 december möter Boston Buffalo borta 01.00 och Montreal möter Tampa Bay borta 23.00.

Boston–Montreal 2–6 (2–1, 0–1, 0–4)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (11.08) Sammy Blais (Lane Hutson, Noah Dobson), 1–1 (12.25) Marat Chusnutdinov (Mason Lohrei), 2–1 (19.42) Alex Steeves (David Pastrnak, Viktor Arvidsson).

Andra perioden: 2–2 (21.58) Ivan Demidov.

Tredje perioden: 2–3 (47.04) Zachary Bolduc (Nick Suzuki, Lane Hutson), 2–4 (48.43) Cole Caufield (Noah Dobson, Ivan Demidov), 2–5 (50.09) Nick Suzuki (Juraj Slafkovsky, Noah Dobson), 2–6 (52.22) Juraj Slafkovsky (Lane Hutson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 1-1-3

Montreal: 3-1-1

Nästa match:

Boston: Buffalo Sabres, borta, 28 december 01.00

Montreal: Tampa Bay Lightning, borta, 28 december 23.00