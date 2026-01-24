Surahammar bröt tunga sviten – 4–1 mot Clemensnäs

Surahammar vann med 4–1 mot Clemensnäs

Felix Filipson med två mål för Surahammar

Melvin Joona matchvinnare för Surahammar

Det blev fem förluster i rad i hockeyettan norra för Surahammar. Men på lördagen hemma mot Clemensnäs kom trendbrottet. Matchen i XLNT AKUSTIK Arena slutade 4–1 (1–0, 0–0, 3–1).

Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren kommenterade matchen:

– Väldigt nöjd med prestationen, spelar en väldigt bra hockey men tyvärr så tar vi inte vara på målchanserna.

Felix Filipson tvåmålsskytt för Surahammar

Surahammar tog ledningen efter 4.12 genom Felix Filipson efter pass från Anton Hansson Myhrén och Wille Hedqvist.

Andra perioden blev mållös.

11.25 in i tredje perioden nätade Surahammars Melvin Joona på pass av Lukas Henze och Kasper Dahlqvist och ökade ledningen. 11.38 in i perioden satte Elis Hedlund pucken på pass av Markus Aaw och Johan Fahlgren och reducerade. Men mer än så orkade Clemensnäs inte med. Efter 13.11 nätade Adam Karlsson framspelad av Roman Semjonov och Sebastian Tellström Jovicic och ökade ledningen för Surahammar. Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 59 sekunder kvar att spela på nytt genom Felix Filipson.

För Surahammar gör resultatet att man nu ligger på tionde plats i tabellen medan Clemensnäs är på 20:e och sista plats.

På söndag 25 januari 14.00 spelar Surahammar hemma mot Örnsköldsvik Hockey och Clemensnäs borta mot Enköping.

Surahammar–Clemensnäs 4–1 (1–0, 0–0, 3–1)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 1–0 (4.12) Felix Filipson (Anton Hansson Myhrén, Wille Hedqvist).

Tredje perioden: 2–0 (51.25) Melvin Joona (Lukas Henze, Kasper Dahlqvist), 2–1 (51.38) Elis Hedlund (Markus Aaw, Johan Fahlgren), 3–1 (53.11) Adam Karlsson (Roman Semjonov, Sebastian Tellström Jovicic), 4–1 (59.01) Felix Filipson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 1-1-3

Clemensnäs: 0-0-5

Nästa match:

Surahammar: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 25 januari 14.00

Clemensnäs: Enköpings SK HK, borta, 25 januari 14.00