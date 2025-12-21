Sunne tog hem segern mot Kils AIK U20 på bortaplan

Sunne vann med 8–5 mot Kils AIK U20

Erik Westh tremålsskytt för Sunne

Christofer Olsson avgjorde för Sunne

Sunne vann matchen på bortaplan mot Kils AIK U20 i U20 Div 1 västra B herr på söndagen. 5–8 (2–3, 2–2, 1–3) slutade matchen.

Sunne var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Sunne inledde andra perioden med att göra 2–4 genom Christofer Olsson innan Kils AIK U20 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Elias Nordin för framspelad av Theo Ellström och Liam Rosén efter 17.29.

I slutminuterna var det dock Sunne som tog greppet. Erik Westh gjorde 4–5 efter 19.31, på pass av Anton Wikman och Simon Ekelund.

Sunne vann också tredje perioden 1–3 och ställningen efter tre perioder var 5–8.

Sunnes Erik Westh stod för fem poäng, varav tre mål, Simon Ekelund hade fem assists, Anton Wikman hade tre assists och Christofer Olsson gjorde två mål och spelade fram till ett mål. Theo Ellström gjorde två mål och totalt tre poäng för Kils AIK U20 och Max Höglund hade tre assists.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Kils AIK U20 med 34–28 och Sunne med 38–19 i målskillnad.

Sunnes nya tabellposition är tredje plats medan Kils AIK U20 är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Kil med 4–3 efter förlängning .

Kils AIK U20 tar sig an BIK Karlskoga J18 i nästa match borta lördag 10 januari 12.00.

Kils AIK U20–Sunne 5–8 (2–3, 2–2, 1–3)

U20 Div 1 västra B herr, Sannerudshallen

Första perioden: 1–0 (5.05) Theo Ellström (William Olzon, Albin Lindqvist), 1–1 (6.33) Erik Westh (Simon Ekelund, Alvin Sättermon), 2–1 (11.01) Aston De Melo (Max Höglund), 2–2 (16.41) Erik Westh (Anton Wikman, Simon Ekelund), 2–3 (18.31) Wille Jansson (Christofer Olsson).

Andra perioden: 2–4 (25.59) Christofer Olsson (Erik Westh, Anton Wikman), 3–4 (32.09) Sigge Kresnik Wiman (Max Höglund, Aston De Melo), 4–4 (37.29) Elias Nordin (Theo Ellström, Liam Rosén), 4–5 (39.31) Erik Westh (Anton Wikman, Simon Ekelund).

Tredje perioden: 4–6 (43.04) Christofer Olsson (Erik Westh, Simon Ekelund), 4–7 (48.49) Alvin Sättermon (Simon Ekelund), 4–8 (50.25) Mille Ranström (Wille Jansson), 5–8 (54.27) Theo Ellström (William Olzon, Max Höglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK U20: 3-0-2

Sunne: 3-0-2

Nästa match:

Kils AIK U20: BIK Karlskoga 2, borta, 10 januari 12.00