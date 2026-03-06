Sunne IK J18 vann toppmötet mot Grums IK 2

Sunne IK J18 segrade – 6–4 mot Grums IK 2

Sunne IK J18:s Elwin Persson tremålsskytt

Andra raka segern för Sunne IK J18

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 västra D vår på fredagen. Och det slutade med seger för Sunne IK J18, som besegrade Grums IK 2 hemma med 6–4 (2–1, 3–2, 1–1).

Elwin Persson gjorde tre mål för Sunne IK J18

Sunne IK J18 tog ledningen i första perioden genom Wille Jansson.

Grums IK 2 kvitterade till 1–1 genom Zeb Alstad med 4.52 kvar att spela.

Efter 16.03 i matchen gjorde Sunne IK J18 2–1 genom Wille Jansson som gjorde sitt andra mål.

Sunne IK J18 inledde andra perioden med att göra 3–1 genom Mille Ranström innan Grums IK 2 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Lukas Eckerwall för framspelad av Ludvig Lindahl efter 10.46.

I slutminuterna var det dock Sunne IK J18 som tog greppet. Elwin Persson gjorde 4–3 efter 16.06, innan Elwin Persson satte 5–3 37 sekunder kvar.

1.05 in i tredje perioden slog Elwin Persson till återigen och ökade ledningen. Grums IK 2 reducerade till 6–4 med 32 sekunder kvar att spela genom Ludvig Lindahl på passning från Theo Karlsson och Harry Malmqvist From. Mer än så blev det dock inte för Grums IK 2.

Elwin Persson gjorde tre mål för Sunne IK J18 och ett målgivande pass, Mille Ranström stod för ett mål och två assists och William Olsson Lindh hade tre assists.

Resultaten i sista omgången betyder att Sunne IK J18 slutar på andra plats i tabellen och Grums IK 2 på första plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Sunne IK J18–Grums IK 2 6–4 (2–1, 3–2, 1–1)

U18 division 1 västra D vår, Helmia Arena

Första perioden: 1–0 (8.01) Wille Jansson (Mille Ranström, Elwin Persson), 1–1 (15.08) Zeb Alstad (William Nelson), 2–1 (16.03) Wille Jansson (William Olsson Lindh).

Andra perioden: 3–1 (24.07) Mille Ranström, 3–2 (26.54) David Palm (Lukas Eckerwall, Nils Forsgren), 3–3 (30.46) Lukas Eckerwall (Ludvig Lindahl), 4–3 (36.06) Elwin Persson (Johan Lucas Jäger, William Olsson Lindh), 5–3 (39.23) Elwin Persson (William Olsson Lindh, Mille Ranström).

Tredje perioden: 6–3 (41.05) Elwin Persson, 6–4 (59.28) Ludvig Lindahl (Theo Karlsson, Harry Malmqvist From).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne IK J18: 3-0-2

Grums IK 2: 4-0-1