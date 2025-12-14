Sunne IK J18 tog klar seger – höll nollan mot Viking HC J18

Sunne IK J18-seger med 4–0 mot Viking HC J18

Sunne IK J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Eskil Andersson Köbbel matchvinnare för Sunne IK J18

Fyra mål framåt och hållen nolla. Sunne IK J18 tog en klar seger hemma mot Viking HC J18 i U18 division 1 västra D herr. Slutresultatet blev 4–0 (1–0, 1–0, 2–0).

Segern var Sunne IK J18:s femte på de senaste sex matcherna.

Sunne IK J18–Viking HC J18 – mål för mål

Eskil Andersson Köbbel gjorde 1–0 till Sunne IK J18 efter bara 3.00 med assist av Christoffer Haglund.

Efter 2.14 i andra perioden slog Mille Ranström till på pass av Johan Lucas Jäger och Wille Jansson och gjorde 2–0.

3.12 in i tredje perioden fick Arnas Gudirgis utdelning framspelad av Mille Ranström och ökade ledningen.

Till slut kom också 4–0-målet genom Elwin Persson efter förarbete av William Andersson efter 19.44.

Lagens första möte för säsongen vann Sunne IK med 3–1.

Sunne IK J18–Viking HC J18 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

U18 division 1 västra D herr, Helmia Arena

Första perioden: 1–0 (3.00) Eskil Andersson Köbbel (Christoffer Haglund).

Andra perioden: 2–0 (22.14) Mille Ranström (Johan Lucas Jäger, Wille Jansson).

Tredje perioden: 3–0 (43.12) Arnas Gudirgis (Mille Ranström), 4–0 (59.44) Elwin Persson (William Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne IK J18: 4-1-0

Viking HC J18: 2-0-3