Sundsvall vann på hemmaplan mot Wings Arlanda

Sundsvall vann med 5–1 mot Wings Arlanda

Sundsvalls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Lindblom matchvinnare för Sundsvall

Sundsvall vann mötet i hockeyettan norra på hemmaplan mot Wings Arlanda, med 5–1 (0–0, 4–0, 1–1).

Segern var Sundsvalls fjärde på de senaste fem matcherna.

Sundsvall–Wings Arlanda – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Sundsvall stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0. 8.38 in i tredje perioden slog Filip Wiberg till på pass av Emil Lindblom och ökade ledningen.

16.44 in i perioden nätade Wings Arlandas Didrik Lif framspelad av Isak Fehrling och Oscar Sarhus och reducerade. Men mer än så orkade Wings Arlanda inte med.

Wings Arlanda ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Sundsvall är på fjärde plats. Sundsvall var elva i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa match möter Sundsvall Clemensnäs hemma på lördag 22 november 16.00. Wings Arlanda möter Lindlöven söndag 23 november 16.00 borta.

Sundsvall–Wings Arlanda 5–1 (0–0, 4–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Andra perioden: 1–0 (22.44) Hugo Bergendal (Edvin Modin), 2–0 (30.21) Emil Lindblom (Johan Lindholm, Leon Häggström), 3–0 (34.13) Martin Arpe (Mathias Wikudd, Kevin Rönnelöw), 4–0 (38.19) Oskar Larsson (Axel Abrahamsson).

Tredje perioden: 5–0 (48.38) Filip Wiberg (Emil Lindblom), 5–1 (56.44) Didrik Lif (Isak Fehrling, Oscar Sarhus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 4-0-1

Wings Arlanda: 1-1-3

Nästa match:

Sundsvall: Clemensnäs HC, hemma, 22 november

Wings Arlanda: Lindlövens IF, borta, 23 november