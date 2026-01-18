Johan Lindholm i målform när Sundsvall vann mot Surahammar

Hemmalaget Sundsvall tog hem de tre poängen efter seger mot Surahammar i hockeyettan norra. 5–1 (1–0, 1–1, 3–0) slutade söndagens match.

I och med detta har Surahammar fyra förluster i rad.

Sundsvall tog ledningen efter tio minuter genom Johan Lindholm på passning från Mathias Wikudd och Emil Wengelin.

Efter 8.57 i andra perioden nätade Adam Karlsson på pass av Roman Semjonov och Linus Rydell och kvitterade för Surahammar. Sundsvalls Kevin Rönnelöw gjorde 2–1 efter 13.13 framspelad av Nils Nordh och Hugo Bergendal.

Även i tredje perioden var Sundsvall starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Ludwig Niederbach, Johan Lindholm och Axel Abrahamsson och avgjorde matchen.

Johan Lindholm gjorde två mål för Sundsvall och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Surahammar ligger på tionde plats i tabellen och Sundsvall är på tredje plats.

I nästa match möter Sundsvall Örnsköldsvik Hockey borta och Surahammar möter Norrtälje hemma. Båda matcherna spelas onsdag 21 januari 19.00.

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (10.47) Johan Lindholm (Mathias Wikudd, Emil Wengelin).

Andra perioden: 1–1 (28.57) Adam Karlsson (Roman Semjonov, Linus Rydell), 2–1 (33.13) Kevin Rönnelöw (Nils Nordh, Hugo Bergendal).

Tredje perioden: 3–1 (41.44) Ludwig Niederbach (Oliver Sundberg, Ludvig Westerlund), 4–1 (42.42) Johan Lindholm (Emil Lindblom), 5–1 (57.55) Axel Abrahamsson (Johan Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 3-0-2

Surahammar: 1-1-3

Nästa match:

Sundsvall: Örnsköldsvik Hockey, borta, 21 januari 19.00

Surahammar: Norrtälje IK, hemma, 21 januari 19.00