Sundsvall vände till seger mot Falu IF

Sundsvall-seger med 3–1 mot Falu IF

Ludvig Westerlund matchvinnare för Sundsvall

Falu IF:s femte raka förlust

Bortalaget Falu IF ledde matchen mot Sundsvall efter första perioden. I andra perioden fick Sundsvall rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och Falu IF orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 3–1 (0–1, 3–0, 0–0) i matchen i hockeyettan norra.

Sundsvall–Falu IF – mål för mål

Oliver Pentler gjorde 1–0 till Falu IF efter nio minuter på pass av Pontus Eriksson och Anton Karlsson. Sundsvall vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden. Sundsvalls mål gjordes av Filip Wiberg, Ludvig Westerlund och Fabian Westling Alm. Tredje perioden blev mållös och Sundsvall höll i sin 3–1-ledning och vann.

Sundsvall har tre segrar och två förluster och 16–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Falu IF har fem förluster och 8–16 i målskillnad.

Lördag 25 oktober 16.00 spelar Sundsvall hemma mot Lindlöven. Falu IF möter Vallentuna hemma i Lugnets Ishall onsdag 22 oktober 19.00.

Sundsvall–Falu IF 3–1 (0–1, 3–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 0–1 (9.39) Oliver Pentler (Pontus Eriksson, Anton Karlsson).

Andra perioden: 1–1 (22.04) Fabian Westling Alm (Mathias Wikudd, Nils Nordh), 2–1 (25.51) Ludvig Westerlund (Filip Wiberg, Martin Arpe), 3–1 (39.59) Filip Wiberg (Martin Arpe, Emil Lindblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 3-1-1

Falu IF: 0-1-4

Nästa match:

Sundsvall: Lindlövens IF, hemma, 25 oktober

Falu IF: Vallentuna Hockey, hemma, 22 oktober