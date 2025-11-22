Sundsvall tog ny seger mot favoritmotståndet

Sundsvall vann med 4–1 mot Clemensnäs

Sundsvalls femte seger på de senaste sex matcherna

Mathias Wikudd matchvinnare för Sundsvall

Sundsvall har haft det lätt mot Clemensnäs i hockeyettan norra. Och på lördagen vann Sundsvall på nytt – den här gången med 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) hemma i Brandcode Center. Det var Sundsvalls femte raka seger mot Clemensnäs.

Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren tyckte till om matchen:

– Med många borta inte minst på back sidan så fick många från vårt j20 chans idag och vi krigar helst match och ger oss ändå chansen en bit in i tredje att kunna knipa någon poäng.

I och med detta har Sundsvall fyra raka segrar i hockeyettan norra.

Sundsvall–Clemensnäs – mål för mål

Filip Wiberg gjorde 1–0 till Sundsvall efter bara 20 sekunder assisterad av Emil Lindblom och Johan Lindholm.

Oliver Lindgren kvitterade för Clemensnäs efter 34 sekunder in i andra perioden.

Efter 9.39 i andra perioden slog Mathias Wikudd till på pass av Martin Arpe och Kevin Rönnelöw och gav Sundsvall ledningen.

10.56 in i tredje perioden fick Erik Hedlund utdelning framspelad av Martin Arpe och Axel Abrahamsson och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 2.60 kvar att spela genom Ludvig Westerlund på passning från Johan Lindholm och Filip Wiberg.

Det här betyder att Sundsvall ligger på tredje plats i tabellen och Clemensnäs är på 20:e och sista plats. Sundsvall var åtta i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Sundsvall tar sig an Sollentuna i nästa match borta lördag 29 november 17.00. Clemensnäs möter Strömsbro borta söndag 23 november 16.00.

Sundsvall–Clemensnäs 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (0.20) Filip Wiberg (Emil Lindblom, Johan Lindholm).

Andra perioden: 1–1 (20.34) Oliver Lindgren, 2–1 (29.39) Mathias Wikudd (Martin Arpe, Kevin Rönnelöw).

Tredje perioden: 3–1 (50.56) Erik Hedlund (Martin Arpe, Axel Abrahamsson), 4–1 (58.00) Ludvig Westerlund (Johan Lindholm, Filip Wiberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 4-0-1

Clemensnäs: 1-0-4

Nästa match:

Sundsvall: Sollentuna HC, borta, 29 november

Clemensnäs: Strömsbro IF, borta, 23 november