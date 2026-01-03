Sundsvall tog ny seger mot favoritmotståndet

Sundsvall vann med 7–0 mot Kiruna

Sundsvalls nionde seger på de senaste tio matcherna

Fabian Westling Alm matchvinnare för Sundsvall

Sundsvall har haft det lätt mot Kiruna i hockeyettan norra. Och på lördagen vann Sundsvall på nytt – den här gången med hela 7–0 (0–0, 3–0, 4–0) borta i Lombiahallen. Det var Sundsvalls sjätte raka seger mot Kiruna.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Sundsvall höll nollan.

Resultatet innebär att Kiruna nu har fyra förluster i rad.

Kalix nästa för Sundsvall

Första perioden blev mållös.

Sundsvall stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

Sundsvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Johan Lindholm, Emil Lindblom, Fabian Westling Alm och Hugo Bergendal.

Sundsvalls Hugo Bergendal stod för tre poäng, varav två mål.

Kiruna har en vinst och fyra förluster och 6–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sundsvall har fyra vinster och en förlust och 20–4 i målskillnad.

I nästa match, söndag 4 januari möter Kiruna Norrtälje hemma i Lombiahallen 14.00 medan Sundsvall spelar borta mot Kalix 16.00.

Kiruna–Sundsvall 0–7 (0–0, 0–3, 0–4)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Andra perioden: 0–1 (27.32) Fabian Westling Alm (Rasmus Dahlqvist), 0–2 (29.37) Rasmus Dahlqvist (Erik Hedlund), 0–3 (38.33) Hugo Bergendal.

Tredje perioden: 0–4 (45.17) Johan Lindholm (Emil Lindblom, Jonathan Lidman), 0–5 (50.46) Fabian Westling Alm (Hugo Bergendal, Axel Abrahamsson), 0–6 (51.30) Emil Lindblom, 0–7 (51.45) Hugo Bergendal (Isak Larsson, Måns Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 1-1-3

Sundsvall: 4-0-1

Nästa match:

Kiruna: Norrtälje IK, hemma, 4 januari 14.00

Sundsvall: Kalix HC, borta, 4 januari 16.00