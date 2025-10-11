Sundsvall nollade Enköping – vann med 5–0

Sundsvall vann med 5–0 mot Enköping

Filip Wiberg med två mål för Sundsvall

Andra raka segern för Sundsvall

Sundsvall höll nollan när laget vann på bortaplan mot Enköping i hockeyettan norra. Matchen slutade 0–5 (0–0, 0–2, 0–3).

Filip Wiberg gjorde två mål för Sundsvall

Den första perioden slutade 0–0. 14.14 in i andra perioden gjorde Sundsvall 1–0 genom Filip Wiberg på pass av Ludvig Westerlund och Mathias Wikudd.

Efter 17.07 i andra perioden nätade Filip Wiberg på nytt framspelad av Johan Lindholm och Jonathan Lidman och gjorde 0–2.

Sundsvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Emil Lindblom, Jonathan Lidman och Fabian Westling Alm.

För hemmalaget betyder resultatet 14:e plats i tabellen. Sundsvall är på femte plats.

I nästa omgång har Enköping Hudiksvall borta i Holmen Center, onsdag 15 oktober 19.00. Sundsvall spelar borta mot Surahammar söndag 12 oktober 16.00.

Enköping–Sundsvall 0–5 (0–0, 0–2, 0–3)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Andra perioden: 0–1 (34.14) Filip Wiberg (Ludvig Westerlund, Mathias Wikudd), 0–2 (37.07) Filip Wiberg (Johan Lindholm, Jonathan Lidman).

Tredje perioden: 0–3 (42.07) Fabian Westling Alm, 0–4 (48.48) Jonathan Lidman (Oskar Larsson), 0–5 (55.05) Emil Lindblom (Axel Abrahamsson, Ludvig Westerlund).

Nästa match:

Enköping: Hudiksvalls HC, borta, 15 oktober

Sundsvall: Surahammars IF, borta, 12 oktober