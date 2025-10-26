Sundsvall bröt Forshagas fina vinstsvit

Sundsvall vann med 3–2 mot Forshaga

Sundsvalls femte seger på de senaste sex matcherna

Martin Arpe matchvinnare för Sundsvall

Forshaga har spelat bra i hockeyettan norra. Inför matchen borta mot Sundsvall hade laget tagit fem raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen i Brandcode Center slutade 3–2 (1–1, 0–1, 2–0). Det var första förlusten sedan den 1 oktober för Forshaga.

Segern var Sundsvalls femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Sundsvall–Forshaga – mål för mål

Första perioden var jämn. Forshaga inledde bäst och tog ledningen genom Christoffer Rasch efter 7.33, men Sundsvall kvitterade genom Filip Wiberg efter 17.31. Efter 18.07 i andra perioden slog Alfred Bergman till på pass av Gustav Ling och Hugo Hell och gav Forshaga ledningen. Därefter fixade Sundsvalls Emil Lindblom och Martin Arpe att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Det här var Sundsvalls andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Forshagas andra uddamålsförlust.

Sundsvalls nya tabellposition är fjärde plats medan Forshaga är på andra plats.

I nästa omgång har Sundsvall Bodens HF borta i Hive Arena, lördag 1 november 18.00. Forshaga spelar hemma mot Sollentuna söndag 2 november 15.00.

Sundsvall–Forshaga 3–2 (1–1, 0–1, 2–0)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 0–1 (7.33) Christoffer Rasch (Martin Fridén, Tom Fridén), 1–1 (17.31) Filip Wiberg (Edvin Modin).

Andra perioden: 1–2 (38.07) Alfred Bergman (Gustav Ling, Hugo Hell).

Tredje perioden: 2–2 (52.30) Emil Lindblom (Jonathan Lidman, Filip Wiberg), 3–2 (53.17) Martin Arpe (Hugo Bergendal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 4-0-1

Forshaga: 4-0-1

Nästa match:

Sundsvall: Bodens HF, borta, 1 november

Forshaga: Sollentuna HC, hemma, 2 november