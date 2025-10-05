Sundsvall besegrade Vallentuna med 5–1

Sundsvall segrade – 5–1 mot Vallentuna

Johan Lindholm avgjorde för Sundsvall

Sundsvall nu femte, Vallentuna på tionde plats

Sundsvall vann mötet i hockeyettan norra på hemmaplan mot Vallentuna, med 5–1 (2–0, 2–1, 1–0).

Det här var första segern för Sundsvall, efter förlust med 3–4 mot Strömsbro i premiären.

Enköping nästa för Sundsvall

Sundsvall tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Vallentuna reducerade dock till 2–1 genom Leo Hällvik tidigt i andra perioden av perioden.

Sundsvall gjorde dock två mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Mathias Wikudd och Filip Wiberg. 15.19 in i tredje perioden nätade Sundsvalls Jonathan Lidman på pass av Johan Lindholm och Ludvig Westerlund och ökade ledningen.

Johan Lindholm och Mathias Wikudd gjorde ett mål och två assist var för Sundsvall.

Sundsvall möter Enköping i nästa match borta lördag 11 oktober 16.00. Vallentuna möter samma dag Clemensnäs borta.

Sundsvall–Vallentuna 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (4.30) Erik Hedlund, 2–0 (16.08) Johan Lindholm (Mathias Wikudd, Emil Lindblom).

Andra perioden: 2–1 (22.50) Leo Hällvik (Filip Sundell, Ludwig Andersson), 3–1 (30.53) Mathias Wikudd (Filip Wiberg), 4–1 (37.37) Filip Wiberg (Mathias Wikudd, Johan Lindholm).

Tredje perioden: 5–1 (55.19) Jonathan Lidman (Johan Lindholm, Ludvig Westerlund).

Nästa match:

Sundsvall: Enköpings SK HK, borta, 11 oktober

Vallentuna: Clemensnäs HC, borta, 11 oktober