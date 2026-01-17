Sundsvall avgjorde i tredje perioden mot Enköping

Seger för Sundsvall med 3–2 mot Enköping

Fabian Westling Alm avgjorde för Sundsvall

Enköpings tredje raka förlust

Sundsvall segrade hemma mot Enköping i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Sundsvall fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (0–1, 1–0, 2–1).

Surahammar nästa för Sundsvall

Edvin Wiklund gav gästande Enköping ledningen efter 14 minuters spel på passning från Romeo Ekfeldt och Petter Eriksson.

Efter 10.50 i andra perioden slog Ludwig Niederbach till och kvitterade för Sundsvall.

Sundsvall startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Mathias Wikudd och Fabian Westling Alm. Enköping gjorde 2–3 genom Tim Almgren efter 16.32 men kom aldrig närmare.

För Enköping gör resultatet att man nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Sundsvall är på tredje plats. Så sent som den 9 januari låg Enköping på elfte plats i tabellen.

I nästa omgång har Sundsvall Surahammar hemma i Brandcode Center, söndag 18 januari 16.00. Enköping spelar hemma mot Örnsköldsvik Hockey lördag 24 januari 16.00.

Sundsvall–Enköping 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 0–1 (14.00) Edvin Wiklund (Romeo Ekfeldt, Petter Eriksson).

Andra perioden: 1–1 (30.50) Ludwig Niederbach.

Tredje perioden: 2–1 (47.26) Mathias Wikudd (Johan Lindholm, Emil Wengelin), 3–1 (52.29) Fabian Westling Alm (Ludvig Westerlund), 3–2 (56.32) Tim Almgren (Felix Lövgren, Elias Ivansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 3-0-2

Enköping: 2-0-3

Nästa match:

Sundsvall: Surahammars IF, hemma, 18 januari 16.00

Enköping: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 24 januari 16.00