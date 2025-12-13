Sundsvall avgjorde i slutperioden mot Borlänge

Sundsvall-seger med 5–2 mot Borlänge

Sundsvalls åttonde seger på de senaste nio matcherna

Hugo Bergendal matchvinnare för Sundsvall

Sundsvall vann borta i Borlänge Ishall mot Borlänge i hockeyettan norra. Matchen var lika in i tredje perioden men sen gjorde Hugo Bergendal 2–3 och drygt en minut senare Emil Lindblom 2–4. Matchen slutade 2–5 (1–1, 1–1, 0–3).

Segern var Sundsvalls åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Falu IF nästa för Sundsvall

Sundsvall tog ledningen efter 12.53 genom Martin Arpe med assist av Johan Lindholm och Emil Lindblom.

1–1 kom efter 16.27 när Eric Hultgren slog till assisterad av Hampus Malm och Calle Karlsson.

Borlänge gjorde också 2–1 efter 9.27 i andra perioden när Calle Karlsson hittade rätt på pass av Eric Hultgren och Hampus Malm.

Sundsvalls Mathias Wikudd gjorde 2–2 efter 11.06 framspelad av Nils Nordh och Erik Hedlund.

I tredje perioden var det Sundsvall som var starkast och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Hugo Bergendal, Emil Lindblom och Fabian Westling Alm.

Det här betyder att Borlänge är kvar på femte plats och Sundsvall stannar på tredje plats, i serien.

Borlänge tar sig an Wings Arlanda i nästa match hemma onsdag 17 december 19.00. Sundsvall möter Falu IF borta söndag 14 december 16.00.

Borlänge–Sundsvall 2–5 (1–1, 1–1, 0–3)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (12.53) Martin Arpe (Johan Lindholm, Emil Lindblom), 1–1 (16.27) Eric Hultgren (Hampus Malm, Calle Karlsson).

Andra perioden: 2–1 (29.27) Calle Karlsson (Eric Hultgren, Hampus Malm), 2–2 (31.06) Mathias Wikudd (Nils Nordh, Erik Hedlund).

Tredje perioden: 2–3 (46.41) Hugo Bergendal (Emil Wengelin), 2–4 (47.57) Emil Lindblom (Johan Lindholm, Oskar Larsson), 2–5 (58.08) Fabian Westling Alm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 2-0-3

Sundsvall: 4-0-1

Nästa match:

Borlänge: Wings HC Arlanda, hemma, 17 december 19.00

Sundsvall: Falu IF, borta, 14 december 16.00