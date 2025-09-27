Sunderby vände underläge till seger

Seger för Sunderby med 6–3 mot Sundsvall

Gustav Apelqvist avgjorde för Sunderby

Tredje förlusten i följd för Sundsvall

Sunderby hade problem och låg under med 1–3 efter två perioder i matchen i U18 regional norr herr mot Sundsvall i Ungdomshallen. Men i tredje kom vändningen, och till slut blev det 6–3 för bortalaget Sunderby.

Sunderbys huvudtränare Patrik Knochenhauer:

– Vi visar moral och lagkaraktär. Efter en svag andraperiod där Sundsvall utnyttjar sina lägen hittar vi tillbaka till vårt spel i tredje. Vi släpper handbromsen och tar mer initiativ, får med oss några viktiga studsar och grabbarna fortsätter kriga hela vägen. Det visar att vi aldrig slutar tro.

Sundsvall–Sunderby – mål för mål

Sunderby tog ledningen efter tolv minuters spel, genom Leo Laitamaa assisterad av Gabriel Hollberg. Sundsvall vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden. Sundsvalls mål gjordes av Elias Sitter 2 och Lucas Filipp. Sunderby förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med hela 0–5 och matchen med 6–3.

För hemmalaget betyder resultatet elfte plats i tabellen. Sunderby är på nionde plats.

Tisdag 30 september 19.30 spelar Sundsvall hemma mot Timrå IK U18. Sunderby möter Ö-vik Hockey J18 borta i Skyttishallen söndag 28 september 14.00.

Sundsvall–Sunderby 3–6 (0–1, 3–0, 0–5)

U18 regional norr herr, Ungdomshallen

Första perioden: 0–1 (12.52) Leo Laitamaa (Gabriel Hollberg).

Andra perioden: 1–1 (26.29) Elias Sitter (Mikael Haga Jansson, Gustav Von Essen), 2–1 (30.05) Lucas Filipp (Axel Holmsten), 3–1 (35.39) Elias Sitter (Hampus Becker).

Tredje perioden: 3–2 (46.11) Viktor Lundberg, 3–3 (50.22) Joel Eriksson (Viktor Lundberg, Gabriel Hollberg), 3–4 (51.10) Gustav Apelqvist (Anton Lauri, John Öhrling), 3–5 (58.01) Filip Nyberg (Gustav Apelqvist), 3–6 (59.15) Emil Hezekielsson.

Nästa match:

Sundsvall: Timrå IK, hemma, 30 september

Sunderby: Örnsköldsvik HF, borta, 28 september