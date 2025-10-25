Sunderby tog ännu en seger – 5–4 mot Kiruna

Seger för Sunderby med 5–4 mot Kiruna

Sunderbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Filip Nilsson matchvinnare för Sunderby

Sunderby är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Kiruna borta i Lombiahallen på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 4–5 (0–2, 2–1, 2–2) innebär att Sunderby nu har fyra segrar i följd i U20 region norr A herr.

Filip Nilsson blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål med bara sex sekunder kvar av slutperioden.

Clemensnäs nästa för Sunderby

Sunderby tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara tre minuter. Kiruna reducerade dock till 1–2 genom Scott Paulsson tidigt i andra perioden av perioden.

Sunderby gjorde 1–3 genom Joel Nordmark efter 1.44.

Kiruna gjorde 2–3 genom Kevin Bergersen Fors tidigt i perioden av perioden. Kiruna kvitterade också till 3–3 genom Viggo Mämmi i tredje perioden.

Sunderby tog ledningen på nytt genom Noel Andefors efter 11.06 i tredje perioden.

Kiruna gjorde 4–4 genom Wilgot Älvero med 3.10 kvar att spela av perioden.

Sunderby kunde dock avgöra till 4–5 med sex sekunder kvar av matchen genom Filip Nilsson.

Det här var Kirunas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sunderbys tredje uddamålsseger.

Sunderby ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Kiruna är på sjätte plats. Kiruna var tvåa i tabellen för 20 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

När lagen senast möttes vann Sunderby SK med 4–3 efter förlängningsspel .

I nästa omgång har Kiruna Piteå borta i LF Arena, lördag 1 november 12.15. Sunderby spelar hemma mot Clemensnäs tisdag 28 oktober 19.30.

Kiruna–Sunderby 4–5 (0–2, 2–1, 2–2)

U20 region norr A herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (5.33) Jesper Elgcrona (Nils Sundén), 0–2 (8.58) Viggo Karlsson – Wågström (Viggo Johansson, Elias Brännmark).

Andra perioden: 1–2 (20.30) Scott Paulsson, 1–3 (21.44) Joel Nordmark (Nils Mettävainio-Berglund), 2–3 (23.00) Kevin Bergersen Fors (Elis Gunillasson, Måns Klang).

Tredje perioden: 3–3 (46.08) Viggo Mämmi (Alvin Zakrisson, Million Glad Ahlzén), 3–4 (51.06) Noel Andefors (Emil Sundén, Elian Alldén), 4–4 (56.50) Wilgot Älvero (Mattias Svensson, Edgar Klavins), 4–5 (59.54) Filip Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 1-1-3

Sunderby: 4-0-1

Nästa match:

Kiruna: Piteå HC, borta, 1 november

Sunderby: Clemensnäs HC, hemma, 28 oktober