Sunderby SK U18 vann på hemmaplan mot Clemensnäs U18

Sunderby SK U18 segrade – 4–2 mot Clemensnäs U18

John Öhrling avgjorde för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18 nu femte, Clemensnäs U18 på andra plats

Det blev seger för Sunderby SK U18 på hemmaplan mot Clemensnäs U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr, med 4–2 (1–0, 2–0, 1–2).

Piteå Hockey U18 nästa för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18 gjorde 1–0 efter 14 minuters spel.

Efter 8.57 i andra perioden slog Leo Laitamaa till på pass av Joel Eriksson och gjorde 2–0.

John Öhrling gjorde dessutom 3–0 efter 12.00 framspelad av Folke Sundqvist och Gabriel Hollberg.

Clemensnäs U18 reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Max Hofverberg och Max Rönnberg i tredje perioden.

Sunderby SK U18 kunde dock avgöra till 4–2 med 31 sekunder kvar av matchen genom Viktor Lundberg.

Sunderby SK U18:s Leo Laitamaa stod för ett mål och två assists.

Resultatet innebär att Sunderby SK U18 ligger kvar på femte plats och Clemensnäs U18 på andra plats i tabellen.

Nästa motstånd för Sunderby SK U18 är Piteå Hockey U18. Lagen möts söndag 23 november 16.30 i Sunderby Ishall. Clemensnäs U18 tar sig an Östersunds IK U18 borta lördag 29 november 14.00.

Sunderby SK U18–Clemensnäs U18 4–2 (1–0, 2–0, 1–2)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (14.47) Emil Hezekielsson (Leo Laitamaa, Folke Sundqvist).

Andra perioden: 2–0 (28.57) Leo Laitamaa (Joel Eriksson), 3–0 (32.00) John Öhrling (Folke Sundqvist, Gabriel Hollberg).

Tredje perioden: 3–1 (50.00) Max Hofverberg (Casper Wahlberg, Oskar Öhrvall), 3–2 (55.59) Max Rönnberg (Rasmus Grundberg), 4–2 (59.29) Viktor Lundberg (Leo Laitamaa).

Nästa match:

Sunderby SK U18: Piteå HC, hemma, 23 november

Clemensnäs U18: Östersunds IK, borta, 29 november