Sunderby SK U18 utklassade Lycksele SK U18 – seger med 8–0

Sunderby SK U18-seger med 8–0 mot Lycksele SK U18

Jacob Forsström matchvinnare för Sunderby SK U18

Tredje förlusten i följd för Lycksele SK U18

Sunderby SK U18 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Lycksele SK U18 i U18 division 1 norra A herr med hela 8–0 (2–0, 1–0, 5–0).

Sunderby SK U18–Lycksele SK U18 – mål för mål

Jacob Forsström gjorde 1–0 till Sunderby SK U18 efter bara 59 sekunder på pass av Noel Larsson och Isak Nordmark.

Laget gjorde 2–0 efter 17.49 när William Lidhammar fick träff assisterad av Filip Nyberg. Efter 14.58 i andra perioden nätade Isak Nordmark framspelad av Walter Tuomivaara och Alex Karlsson och gjorde 3–0. Sunderby SK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Filip Nyberg, som gjorde två mål, Isak Nordmark, Melvin Karlsson och Walter Tuomivaara.

Filip Nyberg gjorde två mål för Sunderby SK U18 och spelade dessutom fram till tre mål, Viktor Lundberg hade tre assists, Isak Nordmark stod för två mål och ett assist och Melvin Karlsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Lagens första möte för säsongen vann Sunderby SK div 1 med 5–4 efter avgörande på straffar.

I nästa omgång har Sunderby SK U18 Brooklyn Tigers UHF U18 hemma i Sunderby Ishall, måndag 17 november 19.30. Lycksele SK U18 spelar hemma mot SK Lejon U18 onsdag 19 november 19.15.

Sunderby SK U18–Lycksele SK U18 8–0 (2–0, 1–0, 5–0)

U18 division 1 norra A herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (0.59) Jacob Forsström (Noel Larsson, Isak Nordmark), 2–0 (17.49) William Lidhammar (Filip Nyberg).

Andra perioden: 3–0 (34.58) Isak Nordmark (Walter Tuomivaara, Alex Karlsson).

Tredje perioden: 4–0 (42.01) Filip Nyberg (Melvin Karlsson), 5–0 (42.27) Filip Nyberg (Melvin Karlsson, Viktor Lundberg), 6–0 (43.26) Walter Tuomivaara (Alex Karlsson), 7–0 (51.16) Isak Nordmark (Viktor Lundberg, Filip Nyberg), 8–0 (53.13) Melvin Karlsson (Filip Nyberg, Viktor Lundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 3-0-2

Lycksele SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Sunderby SK U18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 17 november

Lycksele SK U18: SK Lejon, hemma, 19 november