Sunderby SK U18 tog klar seger – höll nollan mot Brooklyn Tigers UHF U18

Sunderby SK U18 vann med 4–0 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Emil Hezekielsson med två mål för Sunderby SK U18

Andra raka segern för Sunderby SK U18

Fyra mål framåt och hållen nolla. Sunderby SK U18 tog en klar seger hemma mot Brooklyn Tigers UHF U18 i U18 division 1 norra A herr. Slutresultatet blev 4–0 (2–0, 1–0, 1–0).

Sunderby SK U18 höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Sunderby SK U18:s Emil Hezekielsson tvåmålsskytt

Efter 14 minuters spel gjorde Sunderby SK U18 1–0.

Efter 19.19 gjorde laget 2–0 när Neo Karlsson hittade rätt assisterad av Neo Stålnacke och Emil Höglund. Efter 15.37 i andra perioden slog Emil Hezekielsson till på nytt på pass av Jacob Forsström och Noel Ström och gjorde 3–0. Sunderby SK U18 gjorde också 4–0 genom Jacob Forsström på pass av Emil Hezekielsson efter 6.17 i tredje perioden.

Sunderby SK U18:s Emil Hezekielsson stod för två mål och ett assist och Jacob Forsström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Sunderby SK U18:s nya tabellposition är fjärde plats medan Brooklyn Tigers UHF U18 är på åttonde plats.

I nästa omgång har Sunderby SK U18 Brooklyn Tigers UHF U18 borta i Lulebohallen, onsdag 26 november 19.30. Brooklyn Tigers UHF U18 spelar borta mot SK Lejon U18 tisdag 25 november 19.30.

Sunderby SK U18–Brooklyn Tigers UHF U18 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (14.18) Emil Hezekielsson (Jacob Forsström), 2–0 (19.19) Neo Karlsson (Neo Stålnacke, Emil Höglund).

Andra perioden: 3–0 (35.37) Emil Hezekielsson (Jacob Forsström, Noel Ström).

Tredje perioden: 4–0 (46.17) Jacob Forsström (Emil Hezekielsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 3-0-2

Brooklyn Tigers UHF U18: 1-0-4

Nästa match:

Sunderby SK U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 26 november

Brooklyn Tigers UHF U18: SK Lejon, borta, 25 november