Sunderby SK U18 starkast – avgjorde i förlängningen mot Clemensnäs U18

Seger för Sunderby SK U18 med 3–2 efter förlängning

Loke Aronsson avgjorde för Sunderby SK U18

Andra raka segern för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18:s väg till seger mot Clemensnäs U18 hemma i U18 regional norr fortsättning vår herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Sunderby SK U18 avgöra till 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Loke Aronsson gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Sunderby SK U18.

SK Lejon U18 nästa för Sunderby SK U18

Clemensnäs U18 tog ledningen efter 17.55 genom Noel Lindgren efter pass från Filip Grundström och Max Hofverberg.

Efter 10.23 i andra perioden nätade Rasmus Grundberg på pass av Max Rönnberg och gjorde 0–2. Sunderby SK U18:s Viktor Lundberg gjorde 1–2 efter 18.39 framspelad av Gustav Apelqvist och Loke Aronsson.

11.17 in i tredje perioden nätade Sunderby SK U18:s Joel Eriksson och kvitterade.

Stor matchhjälte för Sunderby SK U18 blev Loke Aronsson som 1.38 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Sunderby SK U18 har nu nio poäng efter fem spelade matcher medan Clemensnäs U18 har fyra poäng efter tre matcher.

Det här var fjärde mötet mellan Sunderby SK U18 och Clemensnäs U18 den här säsongen. Clemensnäs HC har tagit två segrar före den här matchen. Sunderby SK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Sunderby SK U18 SK Lejon U18 borta i Skellefteå Kraft Arena, torsdag 29 januari 19.30. Clemensnäs U18 spelar borta mot SK Lejon U18 måndag 26 januari 19.15.

Sunderby SK U18–Clemensnäs U18 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (17.55) Noel Lindgren (Filip Grundström, Max Hofverberg).

Andra perioden: 0–2 (30.23) Rasmus Grundberg (Max Rönnberg), 1–2 (38.39) Viktor Lundberg (Gustav Apelqvist, Loke Aronsson).

Tredje perioden: 2–2 (51.17) Joel Eriksson.

Förlängning: 3–2 (61.38) Loke Aronsson.

Nästa match:

Sunderby SK U18: SK Lejon, borta, 29 januari 19.30

Clemensnäs U18: SK Lejon, borta, 26 januari 19.15