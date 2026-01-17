Sunderby bröt förlustsviten – vann mot Ö-vik Hockey J20

Sunderby vann med 3–2 mot Ö-vik Hockey J20

Hugo Florén avgjorde för Sunderby

Andra raka nederlaget för Ö-vik Hockey J20

Efter fem förluster i rad för Sunderby i U20 region norr topp 8 herr kom en ljusning. Hemma mot Ö-vik Hockey J20 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Lulebohallen slutade 3–2 (0–1, 2–0, 1–1).

Sunderby–Ö-vik Hockey J20 – mål för mål

Sigge Forslund gav Ö-vik Hockey J20 ledningen efter 5.54 efter förarbete av Olle Andersson och Alfons Eriksson.

Efter 1.39 i andra perioden kvitterade Sunderby till 1–1 genom Elias Brännmark på pass av Viggo Karlsson – Wågström och Lukas Allström. Sunderby gjorde också 2–1 efter 18.36 i andra perioden när Nils Mettävainio-Berglund hittade rätt framspelad av Gustav Lindmark och Elian Alldén.

7.49 in i tredje perioden fick Rasmus Sjöqvist utdelning på pass av Johannes Andersson och kvitterade. 12.27 in i perioden satte Hugo Florén pucken framspelad av Filip Nilsson och Nils Mettävainio-Berglund och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Lagen möts igen 14 februari i Skyttishallen.

Söndag 18 januari möter Sunderby Umeå Hockeyklubb hemma 15.30 och Ö-vik Hockey J20 möter Clemensnäs borta 13.45.

Sunderby–Ö-vik Hockey J20 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)

U20 region norr topp 8 herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (5.54) Sigge Forslund (Olle Andersson, Alfons Eriksson).

Andra perioden: 1–1 (21.39) Elias Brännmark (Viggo Karlsson – Wågström, Lukas Allström), 2–1 (38.36) Nils Mettävainio-Berglund (Gustav Lindmark, Elian Alldén).

Tredje perioden: 2–2 (47.49) Rasmus Sjöqvist (Johannes Andersson), 3–2 (52.27) Hugo Florén (Filip Nilsson, Nils Mettävainio-Berglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby: 1-0-4

Ö-vik Hockey J20: 1-2-2

Nästa match:

Sunderby: Umeå Hockeyklubb, hemma, 18 januari 15.30

Ö-vik Hockey J20: Clemensnäs HC, borta, 18 januari 13.45