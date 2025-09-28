Sunderby besegrade Ö-vik Hockey J18 med 4–2

Sunderby segrade – 4–2 mot Ö-vik Hockey J18

Walter Tuomivaara avgjorde för Sunderby

Andra raka segern för Sunderby

Sunderby vände och vann mot Ö-vik Hockey J18 på bortaplan i söndagens möte i U18 regional norr herr. 2–4 (2–1, 0–2, 0–1) slutade matchen.

Resultatet innebär att Ö-vik Hockey J18 nu har fyra förluster i rad.

Östersund nästa för Sunderby

Ö-vik Hockey J18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jonas Hedlund innan Sunderby svarade och gjorde 2–1 genom Gustav Apelqvist. Gabriel Hollberg och Walter Tuomivaara låg sen bakom vändningen till 2–3 för Sunderby. Sunderby punkterade matchen med ett 2–4-mål med nio sekunder kvar att spela genom Loke Aronsson framspelad av Viktor Lundberg. Aronsson fullbordade därmed Sunderbys vändning.

Sunderbys Loke Aronsson stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Sunderby med 5–4.

I nästa match möter Ö-vik Hockey J18 Timrå IK U18 hemma på söndag 5 oktober 11.30. Sunderby möter Östersund lördag 4 oktober 17.00 hemma.

Ö-vik Hockey J18–Sunderby 2–4 (2–1, 0–2, 0–1)

U18 regional norr herr, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (4.17) Jonas Hedlund (Axel Kavenstrand, Liam Johansson), 2–0 (4.33) Jonas Hedlund (Vincent Timander), 2–1 (10.07) Gustav Apelqvist (Loke Aronsson).

Andra perioden: 2–2 (25.39) Gabriel Hollberg (Gustav Apelqvist, Arn Haraldsson), 2–3 (34.08) Walter Tuomivaara (Loke Aronsson, Folke Sundqvist).

Tredje perioden: 2–4 (59.51) Loke Aronsson (Viktor Lundberg).

Nästa match:

Ö-vik Hockey J18: Timrå IK, hemma, 5 oktober

Sunderby: Östersunds IK, hemma, 4 oktober