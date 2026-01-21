Sunderby avgjorde i förlängningen mot Clemensnäs

Sunderby vann med 4–3 efter förlängning

Hugo Florén gjorde två mål för Sunderby

Nils Sundén avgjorde för Sunderby

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Sunderby avgöra den jämna matchen borta mot Clemensnäs i U20 region norr topp 8 herr. Slutresultatet blev 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–1). Nils Sundén blev matchhjälte för Sunderby med sitt mål blott 31 sekunder in i förlängningen.

Ville Renling gav Clemensnäs ledningen efter 11.00 efter förarbete från William Boström och Elmer Grenholm.

Hugo Florén såg till att Sunderby vände till ledning med 1–2 med två raka mål.

Clemensnäs kvitterade till 2–2 genom Theo Holmström i andra perioden.

11.40 in i tredje perioden nätade Sunderbys Gustav Lindmark framspelad av Nils Sundén och William Schäder och gav laget ledningen. Liam Hedman stod för målet när Clemensnäs kvitterade till 3–3 med 2.60 kvar att spela på passning från Elmer Grenholm och William Boström.

I förlängningen tog det 31 sekunder innan Sunderby avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Nils Sundén, på pass av William Schäder och Gustav Lindmark.

Clemensnäs nya tabellposition är fjärde plats medan Sunderby är på sjunde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Clemensnäs och Sunderby den här säsongen. Clemensnäs HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Sunderby SK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, lördag 24 januari möter Clemensnäs Sundsvall U20 hemma i Kopparhallen 16.00 medan Sunderby spelar hemma mot Östersund 16.30.

Clemensnäs–Sunderby 3–4 (1–0, 1–2, 1–1, 0–1)

U20 region norr topp 8 herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (11.00) Ville Renling (William Boström, Elmer Grenholm).

Andra perioden: 1–1 (21.57) Hugo Florén (Alexander Linder, Filip Nilsson), 1–2 (29.09) Hugo Florén (Alexander Linder), 2–2 (36.32) Theo Holmström.

Tredje perioden: 2–3 (51.40) Gustav Lindmark (Nils Sundén, William Schäder), 3–3 (58.00) Liam Hedman (Elmer Grenholm, William Boström).

Förlängning: 3–4 (60.31) Nils Sundén (William Schäder, Gustav Lindmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 2-1-2

Sunderby: 3-0-2

Nästa match:

Clemensnäs: IF Sundsvall J20, hemma, 24 januari 16.00

Sunderby: Östersunds IK, hemma, 24 januari 16.30