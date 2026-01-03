Strömsbros segerrad mot Clemensnäs intakt

Strömsbro vann med 3–1 mot Clemensnäs

Oskar Klaar avgjorde för Strömsbro

Andra raka förlusten för Clemensnäs

Clemensnäs har varit lite av ett drömmotstånd för Strömsbro. På lördagen tog Strömsbro ännu en seger borta mot Clemensnäs. Matchen i hockeyettan norra slutade 3–1 (0–1, 2–0, 1–0). Det var Strömsbros sjätte raka seger mot just Clemensnäs.

Örnsköldsvik Hockey nästa för Strömsbro

Clemensnäs tog ledningen efter 13.28 genom Oliver Lindgren assisterad av Robin Johansson och Alexander Bodén.

Adam Dahlström kvitterade för Strömsbro efter 3.50 in i andra perioden med assist av Olle Hellström och Marcus Linderborg.

Strömsbro gjorde också 1–2 efter 19.33 i andra perioden när Oskar Klaar fick träff på pass av Simon Hedlund och Emil Lindgren.

3.58 in i tredje perioden nätade Strömsbros Simon Hedlund framspelad av Oskar Klaar och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

Clemensnäs har en vinst och fyra förluster och 9–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Strömsbro har två vinster och tre förluster och 12–14 i målskillnad.

I nästa match möter Clemensnäs Kiruna hemma på söndag 11 januari 16.00. Strömsbro möter Örnsköldsvik Hockey söndag 4 januari 16.00 borta.

Clemensnäs–Strömsbro 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (13.28) Oliver Lindgren (Robin Johansson, Alexander Bodén).

Andra perioden: 1–1 (23.50) Adam Dahlström (Olle Hellström, Marcus Linderborg), 1–2 (39.33) Oskar Klaar (Simon Hedlund, Emil Lindgren).

Tredje perioden: 1–3 (43.58) Simon Hedlund (Oskar Klaar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 1-0-4

Strömsbro: 2-0-3

Nästa match:

Clemensnäs: Kiruna IF, hemma, 11 januari 16.00

Strömsbro: Örnsköldsvik Hockey, borta, 4 januari 16.00