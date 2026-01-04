Strömsbros fina svit fortsätter mot Örnsköldsvik Hockey

Strömsbro vann med 4–2 mot Örnsköldsvik Hockey

Kasper Arwefjäll avgjorde för Strömsbro

Andra raka segern för Strömsbro

Fem raka segrar hade Strömsbro mot just Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra inför söndagens match. Och på söndagen segrade Strömsbro på nytt – den här gången med 4–2 (1–0, 1–1, 2–1) borta i Skyttishallen.

Örnsköldsvik Hockey–Strömsbro – mål för mål

Strömsbro tog ledningen efter 8.38 genom Adam Dahlström efter förarbete av Christoffer Leidermark och Jesper Åhlen-Hedenström.

Efter 2.42 i andra perioden kvitterade Örnsköldsvik Hockey genom Oskar Byström med assist av Elias Boström och Rasmus Sjöqvist.

Efter 12.13 i andra perioden slog Jesper Åhlen-Hedenström till framspelad av William Bengtsson och Abbe Broberg och gav Strömsbro ledningen.

Strömsbro utökade ledningen genom Kasper Arwefjäll efter 2.48 i tredje perioden.

Örnsköldsvik Hockey reducerade dock till 2–3 genom Oliver Timander efter 12.02 av perioden.

Strömsbro kunde dock avgöra till 2–4 med 5.43 kvar av matchen genom Abbe Broberg.

Strömsbros Abbe Broberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Örnsköldsvik Hockey med 17–14 och Strömsbro med 15–13 i målskillnad.

Det här betyder att Örnsköldsvik Hockey ligger på elfte plats i tabellen och Strömsbro är på sjunde plats. Örnsköldsvik Hockey var på 15:e plats i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.

I nästa match möter Örnsköldsvik Hockey Sundsvall borta på onsdag 7 januari 19.00. Strömsbro möter Bodens HF lördag 10 januari 16.00 hemma.

Örnsköldsvik Hockey–Strömsbro 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (8.38) Adam Dahlström (Christoffer Leidermark, Jesper Åhlen-Hedenström).

Andra perioden: 1–1 (22.42) Oskar Byström (Elias Boström, Rasmus Sjöqvist), 1–2 (32.13) Jesper Åhlen-Hedenström (William Bengtsson, Abbe Broberg).

Tredje perioden: 1–3 (42.48) Kasper Arwefjäll (Abbe Broberg, William Bengtsson), 2–3 (52.02) Oliver Timander (Hugo Branthsson, Linus Håkansson), 2–4 (54.17) Abbe Broberg (Mikael Hansson, Olle Hellström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 3-0-2

Strömsbro: 3-0-2

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: IF Sundsvall Hockey, borta, 7 januari 19.00

Strömsbro: Bodens HF, hemma, 10 januari 16.00