Strömsbro vann och kvitterade mot Grums

Strömsbro segrade – 5–4 mot Grums

Strömsbros Sergejs Avotins tvåmålsskytt

Zacharias Jandrén matchvinnare för Strömsbro

Strömsbro segrade borta och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Grums i playoff till förkval till U20 nationell västra herr. Matchen slutade 5–4 (3–2, 1–2, 1–0).

Zacharias Jandrén stod för Strömsbros avgörande mål 17.32 in i tredje perioden.

Sergejs Avotins med två mål för Strömsbro

Strömsbro var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Grums kvitterade också till 3–3 genom Liam Sveningsson i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 8.31 gjorde Strömsbro 3–4 genom Egon Ericsson.

Grums kvitterade till 4–4 genom Axel Appelqvist efter 14.07 av perioden.

17.32 in i tredje perioden slog Zacharias Jandrén till framspelad av Jesper Lindberg och Sergejs Avotins och avgjorde matchen.

Sergejs Avotins gjorde två mål för Strömsbro och två assist, Jesper Lindberg hade tre assists och Zacharias Jandrén stod för tre poäng, varav ett mål.

Nästa match spelas på söndag 15.30.

Grums–Strömsbro 4–5 (2–3, 2–1, 0–1)

Playoff till förkval till U20 nationell västra herr

Första perioden: 0–1 (7.54) Linus Åbom (Jesper Lindberg, Sergejs Avotins), 0–2 (9.17) Sergejs Avotins (Zacharias Jandrén, Linus Forsman), 0–3 (14.12) Sergejs Avotins (Jesper Lindberg, Zacharias Jandrén), 1–3 (18.23) Max Johansson (Gustav Jardeby, Jack Smedberg), 2–3 (18.44) Max Johansson (Jack Smedberg).

Andra perioden: 3–3 (25.05) Liam Sveningsson, 3–4 (28.31) Egon Ericsson (Henrik Fahlstedt), 4–4 (34.07) Axel Appelqvist (Olle Axelsson, Filip Svedlund).

Tredje perioden: 4–5 (57.32) Zacharias Jandrén (Jesper Lindberg, Sergejs Avotins).

Nästa match:

8 mars, 15.30, Grums–Strömsbro