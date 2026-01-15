Strömsbro vann i förlängningen mot Valbo J18

Strömsbro-seger med 4–3 efter förlängning

Mille Thunman matchvinnare för Strömsbro

Tredje raka segern för Strömsbro

Det blev en riktigt tajt match när Strömsbro tog emot Valbo J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Strömsbro var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0). Mille Thunman blev matchhjälte för Strömsbro med sitt mål i förlängningen.

– Underbart att vinna derby, synd bara att vi inte kan stänga igen det efter 60 minuter. Men idag visade vi att Gävle är Orange, kommenterade Strömsbros tränare Rasmus Christensen.

Kils AIK J18 nästa för Strömsbro

Theodor Westland gjorde 1–0 till Strömsbro efter 17.09 på pass av Alexander Dahlund och Theo Bäckius.

Milo Mcguinness och Lukas Albertsson gjorde att Valbo J18 vände till underläget till ledning med 1–2.

Oscar Wennberg och Oscar Aflarenko såg till att Strömsbro vände till ledning med 3–2.

12.50 in i tredje perioden slog Albin Andersson till framspelad av Viggo Rajala-Fundell och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Strömsbro 1.58 in i förlängningen blev Mille Thunman med det avgörande förlängningsmålet.

Valbo J18 tog hem lagens senaste möte med 4–1 i NickBack Arena.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Valbo HC har tagit två segrar före den här matchen. Strömsbro IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 18 januari. Då möter Strömsbro Kils AIK J18 i Sannerudshallen 12.40. Valbo J18 tar sig an Lindlöven J18 hemma 12.00.

Strömsbro–Valbo J18 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (17.09) Theodor Westland (Alexander Dahlund, Theo Bäckius).

Andra perioden: 1–1 (20.52) Lukas Albertsson (Milo Mcguinness, Vigge Öhlander), 1–2 (23.03) Milo Mcguinness, 2–2 (31.11) Oscar Aflarenko (Ture Hockman, Gustav Ytterbom), 3–2 (32.18) Oscar Wennberg (Albin Augustsson, Ludvig Eklund).

Tredje perioden: 3–3 (52.50) Albin Andersson (Viggo Rajala-Fundell).

Förlängning: 4–3 (61.58) Mille Thunman (Oscar Wennberg, Ludvig Eklund).

Nästa match:

Strömsbro: Kils AIK, borta, 18 januari 12.40

Valbo J18: Lindlövens IF, hemma, 18 januari 12.00