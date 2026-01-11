Strömsbro utklassade IFK Arboga J18 – seger med 9–2

Seger för Strömsbro med 9–2 mot IFK Arboga J18

Oscar Wennberg tremålsskytt för Strömsbro

Noah Lahtinen matchvinnare för Strömsbro

Strömsbro spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot IFK Arboga J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr med hela 9–2 (3–0, 3–1, 3–1).

– Strömsbro vinner rättvist. Dom har bättre fart och passningarna sitter. Dock fick vi en tuff start med ett boxplay på 5 minuter, felaktigt dömt där motståndarna gör två mål, enligt mig. Återigen måste vi bli rakare i spelet för skott på mål har vi, så det ska räcka till poäng, tyckte IFK Arboga J18:s lagledare Martin Bernhardsson.

Strömsbros tränare Rasmus Christensen tyckte så här om matchen:

– Avgör tidigt i special teams. Sen försöker vi träna på vissa delar i spelet för att förbättra oss. Alltid skönt att avsluta veckan med vinst.

Oscar Wennberg med tre mål för Strömsbro

Strömsbro spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–6.

1.55 in i tredje perioden slog Mille Thunman till på pass av Gustav Ytterbom och Pontus Von Reedtz och ökade ledningen. Hugo Rosenstam reducerade för IFK Arboga J18 efter 2.55 in i tredje perioden assisterad av Melker Juhlin Ulvhag och Casper Rydin. Mer än så blev det dock inte för IFK Arboga J18. Efter 11.43 nätade Theo Bäckius på pass av Melvin Gustafsson och Gustav Ytterbom och ökade ledningen för Strömsbro. Efter 13.02 gjorde Oscar Wennberg mål på nytt framspelad av Ludvig Eklund och Rasmus Hörnqvist Karl och ökade ledningen för Strömsbro. Det fastställde slutresultatet till 2–9.

Strömsbros Oscar Wennberg stod för fyra poäng, varav tre mål, Pontus Von Reedtz gjorde ett mål och tre assist och Gustav Ytterbom gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 februari i Testebo Arena.

Torsdag 15 januari spelar IFK Arboga J18 borta mot BIK Karlskoga 19.00 och Strömsbro mot Valbo J18 hemma 19.40 i Testebo Arena.

IFK Arboga J18–Strömsbro 2–9 (0–3, 1–3, 1–3)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 0–1 (4.26) Oscar Wennberg (Theo Bäckius, Malte Lindholm), 0–2 (11.00) Pontus Von Reedtz (William Ederborg, Noah Lahtinen), 0–3 (11.33) Noah Lahtinen (Albin Augustsson, Pontus Von Reedtz).

Andra perioden: 1–3 (22.34) Edwin Kvist (Hugo Erlandsson), 1–4 (30.14) Gustav Ytterbom (Pontus Von Reedtz, Melvin Gustafsson), 1–5 (33.19) Oscar Wennberg (Ludvig Eklund), 1–6 (39.16) Theodor Westland (Oscar Wennberg, Mille Thunman).

Tredje perioden: 1–7 (41.55) Mille Thunman (Gustav Ytterbom, Pontus Von Reedtz), 2–7 (42.55) Hugo Rosenstam (Melker Juhlin Ulvhag, Casper Rydin), 2–8 (51.43) Theo Bäckius (Melvin Gustafsson, Gustav Ytterbom), 2–9 (53.02) Oscar Wennberg (Ludvig Eklund, Rasmus Hörnqvist Karl).

Nästa match:

IFK Arboga J18: BIK Karlskoga, borta, 15 januari 19.00

Strömsbro: Valbo HC, hemma, 15 januari 19.40