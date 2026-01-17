Strömsbro tog hem segern mot Borlänge på hemmaplan

Strömsbro segrade – 3–1 mot Borlänge

Strömsbros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jesper Lindberg avgjorde för Strömsbro

Strömsbro segrade på hemmaplan i Testebo Arena mot Borlänge i U20 region väst herr. 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) slutade matchen på lördagen.

Segern var Strömsbros fjärde på de senaste fem matcherna.

Grums nästa för Strömsbro

Egon Ericsson gav Strömsbro ledningen efter tolv minuters spel assisterad av Axel Kjerrman och Henrik Fahlstedt.

Efter 18.29 i andra perioden slog Melvin Lantz till på pass av Oliver Macus och Arvid Bäck och kvitterade för Borlänge. Strömsbros Jesper Lindberg gjorde 2–1 efter 19.43 framspelad av Linus Forsman och Wilmer Björk Eriksson.

5.56 in i tredje perioden nätade Strömsbros Linus Forsman framspelad av Axel Kjerrman och Egon Ericsson och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Strömsbro ligger kvar på tredje plats i tabellen och Borlänge på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Strömsbro är Grums. Borlänge tar sig an BIK Karlskoga J20 borta. Båda matcherna spelas lördag 24 januari 13.00.

Strömsbro–Borlänge 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (12.55) Egon Ericsson (Axel Kjerrman, Henrik Fahlstedt).

Andra perioden: 1–1 (38.29) Melvin Lantz (Oliver Macus, Arvid Bäck), 2–1 (39.43) Jesper Lindberg (Linus Forsman, Wilmer Björk Eriksson).

Tredje perioden: 3–1 (45.56) Linus Forsman (Axel Kjerrman, Egon Ericsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-0-1

Borlänge: 2-1-2

Nästa match:

Strömsbro: Grums IK Hockey, borta, 24 januari 13.00

Borlänge: BIK Karlskoga, borta, 24 januari 13.00