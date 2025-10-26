Strömsbro nollade Kalix och vann med 2–0

Strömsbro segrade – 2–0 mot Kalix

Oskar Klaar avgjorde för Strömsbro

Seger nummer 4 för Strömsbro

Strömsbro höll nollan och vann på bortaplan mot Kalix i hockeyettan norra. Matchen slutade 0–2 (0–1, 0–0, 0–1).

Kalix–Strömsbro – mål för mål

Oskar Klaar gjorde 1–0 till Strömsbro efter 19.54 på pass av Emil Lindgren och Marcus Linderborg.

Andra perioden blev mållös. 16.47 in i tredje perioden nätade Strömsbros Mikael Hansson framspelad av Jonathan Backlund och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Kalix nu ligger på 19:e plats i tabellen och Strömsbro är på femte plats. Noteras kan att Strömsbro sedan den 16 oktober har avancerat sju placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Kalix är Örnsköldsvik Hockey. Lagen möts söndag 2 november 16.00 i Part Arena. Strömsbro tar sig an Norrtälje hemma lördag 1 november 16.00.

Kalix–Strömsbro 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 0–1 (19.54) Oskar Klaar (Emil Lindgren, Marcus Linderborg).

Tredje perioden: 0–2 (56.47) Mikael Hansson (Jonathan Backlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 1-0-4

Strömsbro: 3-1-1

Nästa match:

Kalix: Örnsköldsvik Hockey, hemma, 2 november

Strömsbro: Norrtälje IK, hemma, 1 november