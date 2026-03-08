Storseger för Borlänge – 6–1 mot Strömsbro

Borlänge-seger med 6–1 mot Strömsbro

Borlänges August Hörberg tvåmålsskytt

Ludvig Eklund gjorde målet för Strömsbro

Borlänge hade inga problem med Strömsbro i U18 regional väst fortsättning vår herr och vann på hemmaplan med 6–1 (3–1, 1–0, 2–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Strömsbro vann med 4–2.

August Hörberg tvåmålsskytt för Borlänge

Borlänge tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.05 genom Anton Persson och gick upp till 2–0. Strömsbro kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Borlänge dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Efter 15.59 i andra perioden slog Oskar Jonsson till på pass av Filip Öhrn och Per Berg och gjorde 4–1.

4.14 in i tredje perioden satte Nils Larsson pucken framspelad av Anton Persson och Per Berg och ökade ledningen. Efter 13.54 nätade Noah Olérs på pass av Fabian Englund Lövgren och ökade ledningen för Borlänge.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Borlänge–Strömsbro 6–1 (3–1, 1–0, 2–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (9.05) Anton Persson (Oskar Jonsson, Filip Öhrn), 2–0 (11.07) August Hörberg (Fabian Englund Lövgren), 2–1 (15.05) Ludvig Eklund (Mille Thunman, Theodor Westland), 3–1 (16.23) August Hörberg (Noah Olérs).

Andra perioden: 4–1 (35.59) Oskar Jonsson (Filip Öhrn, Per Berg).

Tredje perioden: 5–1 (44.14) Nils Larsson (Anton Persson, Per Berg), 6–1 (53.54) Noah Olérs (Fabian Englund Lövgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 3-1-1

Strömsbro: 3-0-2