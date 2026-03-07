Strömsbro 2:s fina svit fortsätter mot Valbo HC 2

Seger för Strömsbro 2 med 9–0 mot Valbo HC 2

Strömsbro 2:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Mille Thunman avgjorde för Strömsbro 2

Valbo HC 2 är lite av ett drömmotstånd för Strömsbro 2. På lördagen vann Strömsbro 2 på nytt – den här gången borta i NickBack Arena. Matchen i U18 division 1 västra A vår slutade hela 9–0 (1–0, 5–0, 3–0). Det var Strömsbro 2:s fjärde raka seger mot Valbo HC 2.

Valbo HC 2–Strömsbro 2 – mål för mål

Mille Thunman gav Strömsbro 2 ledningen efter 12.42 efter pass från William Ederborg och Troy Nordli.

Även i andra perioden var Strömsbro 2 starkast och gick från 0–1 till 0–6 genom mål av Melvin Gustafsson, Edward Von Haartman, William Aflarenko, Oscar Aflarenko och Mille Thunman.

Strömsbro 2 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av William Ederborg, Gustav Ytterbom och Melvin Gustafsson.

Mille Thunman gjorde två mål för Strömsbro 2 och tre assist och Melvin Gustafsson stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att Valbo HC 2 ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Strömsbro 2 är klara seriesegrare.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Strömsbro IF 2 vunnit.

Onsdag 11 mars 19.40 spelar Valbo HC 2 hemma mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i sista omgången.

Valbo HC 2–Strömsbro 2 0–9 (0–1, 0–5, 0–3)

U18 division 1 västra A vår, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (12.42) Mille Thunman (William Ederborg, Troy Nordli).

Andra perioden: 0–2 (25.51) Melvin Gustafsson (William Aflarenko, Theo Bäckius), 0–3 (29.33) Edward Von Haartman (Mille Thunman), 0–4 (31.48) William Aflarenko (Mille Thunman, Melvin Gustafsson), 0–5 (33.02) Oscar Aflarenko (Nilas Rangrost), 0–6 (36.58) Mille Thunman.

Tredje perioden: 0–7 (43.09) William Ederborg (Troy Nordli), 0–8 (47.44) Melvin Gustafsson (Mille Thunman, Theo Bäckius), 0–9 (49.43) Gustav Ytterbom.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo HC 2: 3-0-2

Strömsbro 2: 4-0-1

Nästa match:

Valbo HC 2: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 11 mars 19.40