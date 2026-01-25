Strömsbro 2 tog ännu en seger – 4–1 mot Gävle

Seger för Strömsbro 2 med 4–1 mot Gävle

Strömsbro 2:s Troy Nordli tvåmålsskytt

Sigge Malmberg matchvinnare för Strömsbro 2

Segertåget fortsätter för Strömsbro 2 efter ny vinst. Mot Gävle på hemmaplan i Hedesunda Ishall på söndagen vann med 4–1 (2–0, 0–1, 2–0) och har nu fyra segrar i rad i U18 division 1 västra A vår.

Strömsbro 2 tog ledningen efter tio minuters spel genom Troy Nordli efter pass från Arvid Boëthius och Alve Bergfeldt. Laget ökade ledningen till 2–0 efter 18.39 genom Sigge Malmberg assisterad av Oscar Aflarenko och Olle Arnberg.

Efter 11.58 i andra perioden nätade Charlie Ahlberg framspelad av Hugo Lindqvist och Vilmer Karlsson och reducerade åt Gävle.

12.32 in i tredje perioden fick Troy Nordli utdelning på nytt på pass av Olle Arnberg och ökade ledningen. Efter 15.12 nätade Arvid Boëthius och ökade ledningen för Strömsbro 2.

Strömsbro 2 har nu tolv poäng och Gävle har nio poäng när båda lagen har spelat fyra matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 1 februari möter Strömsbro 2 Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne borta 14.00 och Gävle möter Sandviken hemma 14.10.

Strömsbro 2–Gävle 4–1 (2–0, 0–1, 2–0)

U18 division 1 västra A vår, Hedesunda Ishall

Första perioden: 1–0 (10.38) Troy Nordli (Arvid Boëthius, Alve Bergfeldt), 2–0 (18.39) Sigge Malmberg (Oscar Aflarenko, Olle Arnberg).

Andra perioden: 2–1 (31.58) Charlie Ahlberg (Hugo Lindqvist, Vilmer Karlsson).

Tredje perioden: 3–1 (52.32) Troy Nordli (Olle Arnberg), 4–1 (55.12) Arvid Boëthius.

Nästa match:

Strömsbro 2: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, borta, 1 februari 14.00

Gävle: Sandvikens IK, hemma, 1 februari 14.10