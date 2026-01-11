Strömsbro 2 avgjorde tät match mot Huge/Skutskär i tredje perioden

Seger för Strömsbro 2 med 3–2 mot Huge/Skutskär

William Aflarenko matchvinnare för Strömsbro 2

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne nästa motståndare för Huge/Skutskär

Matchen mellan hemmalaget Huge/Skutskär och gästande Strömsbro 2 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Strömsbro 2 och vann matchen i U18 division 1 västra A vår med 3–2 (1–0, 1–2, 1–0).

Sandviken nästa för Strömsbro 2

Nilas Rangrost gav Strömsbro 2 ledningen efter 7.07 assisterad av William Aflarenko och Ebbe Källström.

Därefter fixade Huge/Skutskärs Theo Öhlander och Linus Burefjord att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Strömsbro 2 kvitterade till 2–2 genom Adam Lenholm i andra perioden.

14.34 in i tredje perioden satte William Aflarenko pucken på pass av Nilas Rangrost och Hjalmar Smedberg och avgjorde matchen. 2–3-målet blev matchens sista.

William Aflarenko gjorde ett mål för Strömsbro 2 och spelade fram till två mål.

Strömsbro 2 tog hem lagens senaste möte med 14–3 i Testebo Arena.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Huge/Skutskär tar sig an Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i nästa match hemma tisdag 13 januari 19.40.

Huge/Skutskär–Strömsbro 2 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)

U18 division 1 västra A vår, Kasthallen

Första perioden: 0–1 (7.07) Nilas Rangrost (William Aflarenko, Ebbe Källström).

Andra perioden: 1–1 (21.10) Theo Öhlander, 2–1 (28.31) Linus Burefjord (Ivar Löfgren, Vincent Karnatz), 2–2 (28.46) Adam Lenholm (William Aflarenko, Oscar Aflarenko).

Tredje perioden: 2–3 (54.34) William Aflarenko (Nilas Rangrost, Hjalmar Smedberg).

Nästa match:

Huge/Skutskär: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 13 januari 19.40