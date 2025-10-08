Straffseger för Vännäs HC J18 hemma mot Umeå Hockeyklubb

Vännäs HC J18 segrade – 2–1 efter straffar

Vännäs HC J18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Hugo Engman avgjorde för Vännäs HC J18

Vännäs HC J18 vann en riktigt jämn match mot Umeå Hockeyklubb i U18 division 1 norra B herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 0–0, 1–0). Hugo Engman blev hjälte i straffläggningen.

Efter tre segrar i rad för Umeå Hockeyklubb tog det stopp. Vännäs HC J18 tog i stället femte segern i rad.

Ånge nästa för Vännäs HC J18

Umeå Hockeyklubb tog ledningen efter 16.48 genom Adrian Mårdner.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 8.03 in i tredje perioden nätade Vännäs HC J18:s Filip Nygren framspelad av Hugo Engman och kvitterade. Vännäs HC J18:s Hugo Engman blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Vännäs HC J18:s andra uddamålsseger den här säsongen.

Vännäs HC J18 har nu 14 poäng efter fem spelade matcher medan Umeå Hockeyklubb har tio poäng efter fyra matcher.

Den 13 november tar lagen sig an varandra igen.

Lördag 18 oktober 13.00 spelar Vännäs HC J18 borta mot Ånge. Umeå Hockeyklubb möter Tegs SK J18 hemma i Nolia Ishall onsdag 15 oktober 20.00.

Vännäs HC J18–Umeå Hockeyklubb 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 0–1 (16.48) Adrian Mårdner.

Tredje perioden: 1–1 (48.03) Filip Nygren (Hugo Engman).

Straffar: 2–1 (65.00) Hugo Engman.

Nästa match:

Vännäs HC J18: Ånge IK, borta, 18 oktober

Umeå Hockeyklubb: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 15 oktober