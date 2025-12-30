Straffseger för Vancouver borta mot Seattle
- Seger för Vancouver med 3–2 efter straffar
- Liam Öhgren matchvinnare för Vancouver
- 16:e segern för Vancouver
Vancouver vann en riktigt jämn match mot Seattle i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Vancouver var starkare och vann med 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0). Liam Öhgren blev hjälte i straffläggningen.
Philadelphia nästa för Vancouver
Seattle tog ledningen i första perioden genom Jared Mccann.
Vancouver kvitterade till 1–1 genom Linus Karlsson med 4.40 kvar att spela.
Seattle gjorde 2–1 genom Ryan Winterton efter 19.40 i matchen.
Efter 5.23 i andra perioden nätade Elias Pettersson på pass av Evander Kane och Tom Willander och kvitterade för Vancouver.
Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.
Vancouvers Liam Öhgren satte den avgörande straffen för gästerna.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Seattle på sjätte plats i Pacific division och Vancouver sist, på åttonde plats i Pacific division.
Fredag 2 januari 04.00 spelar Seattle hemma mot Nashville. Vancouver möter Philadelphia hemma i Rogers Arena onsdag 31 december 04.00.
Seattle–Vancouver 2–3 (2–1, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1)
NHL, Climate Pledge Arena
Första perioden: 1–0 (8.50) Jared Mccann (Vince Dunn, Jordan Eberle), 1–1 (15.20) Linus Karlsson (Liam Öhgren), 2–1 (19.40) Ryan Winterton (Jacob Melanson, Joey Daccord).
Andra perioden: 2–2 (25.23) Elias Pettersson (Evander Kane, Tom Willander).
Straffar: 2–3 (65.00) Liam Öhgren.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Seattle: 4-1-0
Vancouver: 3-0-2
Nästa match:
Seattle: Nashville Predators, hemma, 2 januari 04.00
Vancouver: Philadelphia Flyers, hemma, 31 december 04.00
