Straffseger för Tampa Bay borta mot Pittsburgh

Tampa Bay vann med 2–1 efter straffar

Tampa Bays tionde seger på de senaste tio matcherna

Nikita Kutjerov avgjorde för Tampa Bay

Tampa Bay vann en riktigt jämn match mot Pittsburgh i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Nikita Kutjerov blev hjälte i straffläggningen.

I och med detta har Tampa Bay hela elva raka segrar i NHL.

St Louis nästa för Tampa Bay

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

Tampa Bay tog ledningen först efter 14.13 i tredje perioden genom JJ Moser framspelad av Yanni Gourde och Zemgus Girgensons. 17.44 in i tredje perioden fick Jevgenij Malkin utdelning på pass av Anthony Mantha och Kris Letang och kvitterade.

Tampa Bays Nikita Kutjerov blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Pittsburgh har två vinster och tre förluster och 11–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Lagens första möte för säsongen vann Pittsburgh med 4–3.

I nästa omgång har Pittsburgh Philadelphia hemma i PPG PAINTS Arena, fredag 16 januari 01.00. Tampa Bay spelar borta mot St Louis lördag 17 januari 02.00.

Pittsburgh–Tampa Bay 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, PPG PAINTS Arena

Tredje perioden: 0–1 (54.13) JJ Moser (Yanni Gourde, Zemgus Girgensons), 1–1 (57.44) Jevgenij Malkin (Anthony Mantha, Kris Letang).

Straffar: 1–2 (65.00) Nikita Kutjerov.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 2-1-2

Tampa Bay: 5-0-0

Nästa match:

Pittsburgh: Philadelphia Flyers, hemma, 16 januari 01.00

Tampa Bay: St Louis Blues, borta, 17 januari 02.00