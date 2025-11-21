Straffseger för San Jose hemma mot Los Angeles

Seger för San Jose med 4–3 efter straffar

Philipp Kurashev med två mål för San Jose

Andra raka segern för San Jose

San Jose vann en riktigt jämn match mot Los Angeles i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där San Jose var starkare och vann med 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Philipp Kurashev för.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för San Jose, som nu har fyra raka segrar.

San Joses Philipp Kurashev tvåmålsskytt

San Jose tog ledningen i början av första perioden genom Adam Gaudette.

Los Angeles kvitterade till 1–1 genom Joel Armia med 3.54 kvar att spela.

San Jose tog ledningen på nytt genom Ty Dellandrea efter 19.53 i matchen.

Redan efter 1.49 i andra perioden kvitterade Los Angeles genom Anze Kopitar efter pass från Trevor Moore och Cody Ceci.

Efter 18 minuter i andra perioden nätade Philipp Kurashev på pass av Will Smith och Macklin Celebrini och gav San Jose ledningen.

Adrian Kempe stod för målet när Los Angeles kvitterade till 3–3 med 58 sekunder kvar att spela assisterad av Kevin Fiala och Anze Kopitar.

San Jose vann straffläggningen efter att Philipp Kurashev satt den avgörande straffen.

Det här var San Joses sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Los Angeles sjunde uddamålsförlust.

San Jose ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Los Angeles ligger på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Los Angeles Kings med 4–3.

I nästa omgång har San Jose Ottawa hemma i SAP Center at San Jose, söndag 23 november 01.00. Los Angeles spelar hemma mot Boston lördag 22 november 04.30.

San Jose–Los Angeles 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (2.34) Adam Gaudette (Ty Dellandrea, Collin Graf), 1–1 (16.06) Joel Armia, 2–1 (19.53) Ty Dellandrea (Collin Graf, Dmitrij Orlov).

Andra perioden: 2–2 (21.49) Anze Kopitar (Trevor Moore, Cody Ceci), (Will Smith, Macklin Celebrini).

Tredje perioden: 3–3 (59.02) Adrian Kempe (Kevin Fiala, Anze Kopitar).

Straffar: 4–3 (65.00) Philipp Kurashev.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-0-2

Los Angeles: 3-1-1

Nästa match:

San Jose: Ottawa Senators, hemma, 23 november

Los Angeles: Boston Bruins, hemma, 22 november