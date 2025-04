Philadelphia-seger med 4–3 efter straffar

Philadelphias femte seger på de senaste sex matcherna

Tyson Foerster gjorde två mål för Philadelphia

Philadelphia vann en riktigt jämn match mot NY Islanders i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0). Bobby Brink blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Philadelphias femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Den första perioden slutade mållös. Philadelphia gjorde 1–0 genom Tyson Foerster efter 3.28 i andra perioden.

Noah Dobson och Anders Lee låg sen bakom vändningen till 1–2 för NY Islanders. Tyson Foerster gjorde att Philadelphia vände till underläget till ledning med 3–2 med ett raka mål.

NY Islanders kvitterade till 3–3 genom Bo Horvat med knappt två minuter kvar att spela. Målet kom med 1.27 kvar att spela. I straffläggningen var det Philadelphia som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Bobby Brink för.

Det här var Philadelphias 16:e uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också NY Islanders 19:e uddamålsförlust.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. New York Islanders har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Philadelphia Flyers vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Philadelphia Ottawa borta och NY Islanders möter New Jersey borta. Båda matcherna spelas söndag 13 april 19.00.

Philadelphia–NY Islanders 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0)

NHL, Wells Fargo Center

Andra perioden: 1–0 (23.28) Tyson Foerster, 1–1 (30.55) Anders Lee (Noah Dobson, Tony Deangelo), 1–2 (38.02) Noah Dobson (Bo Horvat, Scott Mayfield).

Tredje perioden: (Owen Tippett, Ryan Poehling), 3–2 (50.38) Tyson Foerster (Owen Tippett, Noah Cates), 3–3 (58.33) Bo Horvat (Tony Deangelo, Anders Lee).

Straffar: 4–3 (65.00) Bobby Brink.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 4-0-1

NY Islanders: 2-2-1

Nästa match:

Philadelphia: Ottawa Senators, borta, 13 april

NY Islanders: New Jersey Devils, borta, 13 april